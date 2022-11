The Makanai : Cooking for the Maiko House, la première série de Hirokazu Kore-eda

Netflix diffusera en exclusivité The Makanai : Cooking for the Maiko House à partir du 12 janvier 2023.

Inspirée du manga japonais Kiyo in Kyoto : From the Maiko House d’Aiko Koyama, la série télévisée en neuf épisodes The Makanai : Cooking for the Maiko House est produite par le showrunner, réalisateur et scénariste Hirokazu Kore-eda pour la plateforme de streaming Netflix. L’histoire se déroule dans le quartier des geishas de Kyoto. La protagoniste, Kiyo Nozuki, devient Makanai (personne qui prépare les repas) dans une maison où vivent ensemble des Maikos (apprenties geishas), sachant que Sumire Serai, son amie d’enfance qui l’a accompagnée d’Aomori à Kyoto, au milieu d’un monde vibrant de geishas et de maiko courtisanes et de nourriture délicieuse, est devenue une Maiko.

Hirokazu Kore-eda a déclaré :

Après avoir reçu la proposition de Kawamura, j’ai visité Gion à plusieurs reprises. Là-bas, j’ai été surpris de voir à quel point les personnes vivant dans les maisons des Maikos étaient comme une famille sans liens de sang, et à quel point la ville entière ressemblait à un organisme relié par des fils téléphoniques. Ce n’est pas l’histoire de personnes laissées pour compte par le temps, mais plutôt une histoire qui pourrait nous donner une idée de la façon dont nous devrions vivre dans un monde post-COVID. C’est avec cette idée en tête que j’ai accepté cette production avec enthousiasme. Pour le rôle de la Maiko, j’ai procédé à plusieurs auditions d’actrices sur un pied d’égalité, sans tenir compte de leur carrière, afin de prendre ma décision. Outre les décors vastes et détaillés de Yohei Taneda et les repas de Nami Iijima, je pense que le plus grand charme de cette série est l’ensemble parfait d’actrices, y compris la mère de famille et les geishas senior qui entourent la Maiko.

Le casting de The Makanai : Cooking for the Maiko House

Nana Mori jouera Kiyo, la Makanai de la maison des Maikos. Natsuki Deguchi joue le rôle de Sumire, qui vient d’Aomori avec Kiyo et dont on pense qu’elle n’a le talent d’une Maiko qu’une fois par siècle. Aju Makita joue le rôle de Ryoko, la fille du directeur de la maison Maiko. Keiko Matsuzaka joue Chiyo, l’ancienne directrice de la maison Maiko qui joue toujours un rôle clé dans son fonctionnement. Ai Hashimoto joue Momoko, la geisha la plus populaire. Mayu Matsuoka joue Yoshino, une ancienne camarade de Momoko qui décide de reprendre le chemin de la Geisha. Takako Tokiwa joue Azusa, la directrice de la maison Maiko et la mère de Ryoko.