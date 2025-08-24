The Last of Us saison 3 : Abby prend le devant de la scène

Ellie et Joel vont passer au second plan dans la troisième saison de la série télévisée The Last of Us, ouvrant la voie à un récit centré sur Abby.

Un tournant majeur pour la série The Last of Us

Après deux saisons couronnées de succès, la série adaptée du célèbre jeu vidéo éponyme s’apprête à prendre une toute nouvelle direction. Le prochain chapitre de The Last of Us, attendu avec impatience par les fans, s’annonce radicalement différent. Pour la première fois, l’histoire mettra en avant le personnage d’Abby, incarnée par Kaitlyn Dever, reléguant ainsi Ellie et Joel au second plan. Ce choix narratif bouleverse la dynamique installée jusqu’ici.

L’écriture orpheline de ses créateurs

La saison 3 marque également un changement notable derrière la caméra : Neil Druckmann et Halley Gross, piliers scénaristiques des précédentes saisons, passent le flambeau. Désormais seul à la barre de l’écriture, Craig Mazin a partagé ses impressions lors d’un entretien accordé à The Hollywood Reporter. Plutôt serein face à cette nouvelle responsabilité, il confie : « C’est un moment que j’adore… je me retrouve seul avec mon clavier ergonomique, et les pages s’écrivent, simplement ». Cette période solitaire lui permet d’avancer sur le scénario tout en préparant déjà la longue phase de préproduction qui s’annonce.

Une intrigue étirée et une patience imposée aux fans

Le calendrier reste incertain : aucune date précise n’a encore été avancée pour le début du tournage. Selon plusieurs sources proches du dossier, l’équipe envisage toujours de répartir l’intrigue sur quatre saisons afin de développer pleinement le parcours d’Abby. D’où cette annonce : il ne faut pas s’attendre à retrouver la série avant 2027. Un report qui s’explique aussi par le souhait des auteurs de revenir sur certains événements du point de vue d’Abby, quitte à « remonter le temps » dans la narration.

Bilan critique et popularité toujours au rendez-vous

Il est bon de rappeler que The Last of Us, inspirée du jeu développé par Naughty Dog, avait séduit dès sa première saison avec un impressionnant score de 96% sur Rotten Tomatoes. Le second acte, bien qu’en léger retrait avec 91%, a permis d’introduire subtilement Abby dans l’univers post-apocalyptique où Joel et Ellie tentent tant bien que mal de survivre. Pour patienter, les deux premières saisons restent disponibles sur HBO Max ; parfait pour se replonger dans cet univers sombre où chaque décision pèse lourd.

La mutation annoncée soulève évidemment des interrogations chez les inconditionnels. Mais si l’on se fie au soin apporté jusqu’ici à cette adaptation, il y a fort à parier que ce nouveau virage saura susciter curiosité et passion autour d’un personnage central aux multiples facettes.