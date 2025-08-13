L’acteur principal de The Last of Us réagit à la grande nouveauté de la saison 3

L’un des acteurs principaux de la série The Last of Us s’est exprimé au sujet de la modification majeure prévue pour la troisième saison, réagissant ainsi aux choix narratifs annoncés par l’équipe créative pour la suite de l’adaptation.

Tl;dr Départs majeurs de Druckmann et Gross avant la saison 3.

Inquiétudes sur l’authenticité de la série HBO.

L’équipe reste confiante en Craig Mazin pour la suite.

Changement majeur chez HBO : « The Last of Us » perd ses têtes créatives

La série à succès The Last of Us, diffusée sur HBO, s’apprête à vivre une nouvelle étape décisive, mais cette fois loin de ses figures fondatrices. Suite à la diffusion du final de la saison 2 en mai, deux piliers du projet, Neil Druckmann et Halley Gross, ont choisi de quitter l’aventure. Cette décision, annoncée séparément le 2 juillet 2025, soulève inévitablement des interrogations parmi les fans quant à l’avenir de l’adaptation télévisuelle.

Narration bouleversée : Abby au centre de la saison 3

Le troisième volet s’annonce déjà sous le signe du bouleversement. Adaptant toujours le second opus du jeu vidéo développé par Naughty Dog, la saison 3 se concentrera davantage sur le personnage d’Abby, incarnée par Kaitlyn Dever. Un choix narratif qui n’est pas sans rappeler les débats passionnés suscités lors de la sortie du jeu, notamment concernant les motivations d’Abby face à Joel (interprété par Pedro Pascal). Or, avec le départ simultané de deux scénaristes qui avaient aussi co-écrit « The Last of Us Part II », certains redoutent une perte d’authenticité dans cette adaptation déjà attendue au tournant.

L’équipe réagit face aux inquiétudes des fans

Dans un climat d’incertitude palpable, quelques voix tentent toutefois de rassurer. C’est le cas d’Isabel Merced, alias Dina à l’écran – compagne d’Ellie (Bella Ramsey) –, qui s’est exprimée récemment : « Halley a tellement apporté au personnage de Dina et rendu son histoire crédible et touchante. Leur départ me déçoit, mais je comprends qu’ils aient leurs propres projets. » Si elle reconnaît ne pas tout connaître des coulisses, elle affirme sa confiance dans l’équipe restante : « Je sais qu’ils font au mieux pour préserver ce que nous aimons tous. »

Un point important demeure : le destin artistique de la série repose désormais sur les épaules de Craig Mazin, seul showrunner après ces départs. Là encore, Merced tempère : « Je resterai en contact avec eux et si j’ai des inquiétudes en tant que fan, je ne manquerai pas de m’exprimer. Mais j’ai confiance en Craig pour porter la suite. »

Ce que l’avenir réserve à « The Last of Us »

À ce stade, difficile d’échapper à certaines incertitudes : le public se demande si la série pourra conserver son identité sans ceux qui étaient garants du respect du matériau original. Pour mémoire :

cumulait les rôles : scénariste, showrunner et réalisateur. Gross, également co-autrice du second jeu vidéo, pilotait l’écriture télévisuelle.

En attendant une date précise pour la saison 3 – prévue pas avant 2027 –, les saisons précédentes demeurent accessibles sur HBO Max. À suivre donc, pour savoir si l’audace narrative survivra à ce double départ…