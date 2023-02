The Last of Us Part I : la sortie PC reportée au 28 mars

The Last of Us Part I arrivera finalement le 28 mars sur PC. Après la fin de la saison 1 de la série HBO, finalement.

The Last of Us est un jeu plus que culte. Les deux opus se sont écoulés à de dizaines de millions d’exemplaires sur les différentes consoles compatibles depuis la sortie du premier opus. Malheureusement, les joueurs PC attendent encore de pouvoir en profiter. Et il va falloir patienter davantage puisque le studio vient d’annoncer un report.

Naughty Dog a annoncé tout récemment le report de la sortie de The Last of Us Part I sur PC au 28 mars prochain. Cette sortie fait suite au lancement du jeu sur PS5 l’année dernière et coïncide peu ou prou avec la fin de la saison 1 de la série HBO.

La version console du remake est une très grosse amélioration visuelle du jeu original de 2013, tout en restant très fidèle à l’expérience. De nombreuses améliorations plus ou moins subtiles ont été intégrées dans cette version, dont une intelligence artificielle plus aboutie, des retours haptiques plus pertinents, de nouveaux modes de jeu et des options d’accessibilité plus variées encore. Le lancement de la version PC était initialement prévu pour le 3 mars.

“Ces quelques semaines supplémentaires vont nous permettre de nous assurer que cette version de The Last of Us répond à vos standards et aux nôtres”, déclarait Naughty Dog dans un tweet. “Nous sommes vraiment impatients de proposer The Last of Us Part I sur une nouvelle plateforme, pour atteindre tant des nouveaux joueurs que des anciens, avec l’histoire de survie inoubliable de Joel et Ellie, et nous espérons que vous êtes toujours impatients de la sortie sur PC le 28 mars prochain.”

Cette nouvelle date de lancement lancera le jeu sur PC après le grand final de la saison 1 de la série HBO, qui devrait être diffusé le 12 mars. Et il ne fait aucun doute que les spectateurs devraient, là encore, répondre présents.