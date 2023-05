The Last of Us : le multijoueur a encore besoin de temps. Naughty Dog est très occupé actuellement.

Durant le PlayStation Showcase de cette semaine, l’un des plus gros absents fut assurément Naughty Dog. Nombreux étaient ceux qui s’attendaient à ce que le studio dévoile des détails du mode multijoueur de The Last of Us, mais il faudra malheureusement attendre plus longtemps pour cela.

En effet, dans un communiqué publié sur Twitter, Naughty Dog explique être “incroyablement fier du travail accompli jusqu’à présent par notre studio, mais [ils ont] réalisé que le mieux pour le jeu est de lui donner davantage de temps. “Aussi, il semble désormais très peu probable d’avoir des nouvelles durant le Summer Game Fest du 8 au 14 juin prochain, événement qui marquera par ailleurs le 10ᵉ anniversaire de The Last of Us sur PS3.

Dans un post de blog en janvier, le co-président du studio et co-créateur de The Last of Us, Neil Druckmann, déclarait que le studio pourrait “donner quelques détails sur l’ambitieux mode multijoueur de The Last of Us” cette année. Cela suggère que le studio n’avait pas l’intention de le lancer en 2023. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne chose que Naughty Dog prenne le temps de faire les choses bien. Le studio ne veut certainement pas sortir un jeu qui ne soit pas correctement terminé, comme ce fut le cas avec le lancement de The Last of Us Part 1 sur PC.

Naughty Dog est très occupé actuellement

Peu après la publication du communiqué sur Twitter, Bloomberg publiait un rapport citant plusieurs sources anonymes déclarant que le studio reconsidérait la viabilité même de ce mode multijoueur. L’article affirme que le projet n’a pas été annulé, mais de nombreux développeurs auraient été réassignés sur d’autres projets. Actuellement, un “petit groupe” reste engagé dans cette mission, Naughty Dog évaluant la suite des événements.

Sony aurait aussi demandé à un autre de ses studios, Bungie, d’évaluer le travail réalisé par Naughty Dog sur ce mode multijoueur. Bungie aurait apparemment des doutes quant à la capacité du jeu à garder les joueurs engagés sur une longue durée. Étant donné le succès de Bungie avec la licence Destiny, il est assez logique de vouloir l’opinion du studio, bien que Destiny et The Last of Us soient deux jeux très différents.

Sur une note plus positive, Naughty Dog explique avoir d’autres jeux en développement, “y compris une toute nouvelle expérience solo”. On sait depuis longtemps que le studio a au moins un autre jeu dans ses cartons, mais nul ne sait si ce titre solo sera une suite à l’histoire principale de The Last of Us. Naughty Dog se disait impatient de pouvoir “en dire plus très bientôt”.

“Je sais que les fans veulent vraiment The Last of Us Part 3. J’en entends tout le temps parler et tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes déjà sur notre prochain projet, la décision a déjà été prise”, déclarait Neil Druckmann à Kinda Funny en mars. “Je ne peux dire de quoi il s’agit, mais c’est comme cela que nous avons procédé, il y avait beaucoup à prendre en considération, et nous avons choisi ce que nous intéressait le plus.”