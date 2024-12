The Game Awards 2024 : Astro Bot impose le respect

Astro Bot de Team Asobi a été élu jeu de l'année lors des Game Awards 2024.

Tl;dr Astro Bot a remporté le titre de Jeu de l’année aux Game Awards 2024, ainsi que trois autres prix majeurs.

Les Game Awards 2024 ont également salué des jeux variés comme Final Fantasy VII Rebirth, Black Myth: Wukong et Balatro.

L’événement a brillé par des annonces marquantes, des invités prestigieux et des performances spectaculaires.

Astro Bot, le roi de la soirée

Le studio japonais Team Asobi de Sony Interactive Entertainment a brillé lors de la dixième édition des Game Awards, avec Astro Bot décrochant le prestigieux titre de Jeu de l’année. Le jeu de plateforme 3D exclusif à la PS5 a également remporté trois autres récompenses majeures : Meilleur Jeu Familial, Meilleure Direction et Meilleur Jeu d’Action-Aventure. Avec sept nominations, Astro Bot confirme son statut de référence dans l’industrie vidéoludique, captivant à la fois les critiques et les joueurs grâce à son gameplay novateur et son univers enchanteur. Ce succès marque une nouvelle étape pour Team Asobi, positionnée comme l’un des studios les plus créatifs du moment.

Des lauréats qui redéfinissent le jeu vidéo

Les Game Awards 2024 ont également honoré d’autres jeux exceptionnels. Final Fantasy 7 Rebirth de Square Enix a brillé avec deux victoires, incluant Meilleure Bande-Son. Black Myth: Wukong du studio chinois Game Science s’est distingué comme Meilleur Jeu d’Action, tandis que Balatro de LocalThunk a raflé trois récompenses, dont le titre de Meilleur Premier Jeu Indépendant. Du côté des récits captivants, Metaphor: ReFantazio d’Altus a séduit avec une narration immersive, en plus d’avoir été élu Meilleur RPG. Avec sept nominations chacun, Final Fantasy 7 Rebirth et Astro Bot ont dominé les discussions, perpétuant la tradition de rivalité de haut niveau observée lors des précédentes éditions.

Des annonces surprises et des moments forts

L’animateur Geoff Keighley a tenu toutes ses promesses pour les Game Awards 2024 en offrant des annonces majeures aux joueurs. Naughty Dog a surpris tout le monde avec Intergalactic: The Heretic Prophet, une aventure spatiale dystopique mettant en vedette Tati Gabrielle. Une autre révélation marquante : l’action-RPG animé Dispatch, avec un casting impressionnant comprenant Jeffrey Wright et Laura Bailey. Netflix a également présenté un aperçu exclusif de son prochain jeu Squid Game: Unleashed. Ces annonces illustrent une tendance croissante où les mondes du jeu vidéo et du divertissement convergent, attirant de plus en plus d’attention médiatique.

Une célébration spectaculaire

L’événement n’a pas manqué de star power pour son anniversaire. Harrison Ford, Troy Baker et Todd Howard ont honoré la scène pour célébrer Indiana Jones and the Great Circle. D’autres célébrités comme Ella Purnell (Fallout) et Isabela Merced (The Last of Us) ont illuminé la soirée. Les performances musicales de Snoop Dogg, Twenty One Pilots, et l’orchestre des Game Awards dirigé par Lorne Balfe ont apporté une ambiance festive unique.

Les gagnants « oubliés »

Meilleur design audio

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Meilleure performance

Briana White (Final Fantasy 7 Rebirth)

Hannah Tellle (Life is Strange: Double Exposure)

Humberly González (Star Wars Outlaws)

Luke Roberts (Silent Hill 2)

Melina Juergens (Senua’s Saga: Hellblade 2)

Jeu le plus impactant

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade 2

Tales of Kenzera: Zau

Meilleur jeu en constante évolution

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

Meilleur support communautaire

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Innovation dans l’accessibilité

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

Meilleur jeu en VR / AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman: Arkham Shadow

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

Meilleur jeu de combat

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Granblue Fantasy Versus : Rising

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Age of Mythology: Retold

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Meilleur jeu de sport/course

F1 24

EA SPORTS FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Meilleur jeu multijoueur

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Créateur de contenu de l’année

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

Typical Gamer

Usada Pekora

Meilleure adaptation

Arcane (saison 2)

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: La Légende de Lara Croft

Jeu le plus attendu

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

GTA 6

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Meilleur jeu eSport

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Meilleur joueur eSport

Neta « 33 » Shapira (Tundra Esports)

Aleksi « Aleksib » Virolainen (NAVI)

Jeong « Chovy » Ji-hoon (Gen.G)

Lee « Faker » Sang-hyeok (T1)

Mathieu « ZywOo » Herbaut (Team Vitality)

Zheng « ZmjjKK » Yongkang (Edward Gaming)

Meilleure équipe eSport