“The Acolyte” : Une théorie de fan pourrait résoudre un énorme problème de la trilogie séquelle “Star Wars”

Le méchant de "Star Wars: The Acolyte" pourrait ne pas être un Sith.

Tl;dr Le méchant de Star Wars: The Acolyte pourrait ne pas être un Sith.

Qimir, l’acolyte de Mae, pourrait être le premier Chevalier de Ren.

Le fait que Qimir ne soit pas un Sith résoudrait une incohérence de la trilogie.

Le parcours de Kylo Ren/Ben Solo est un sujet de débat.

Le masque tombe dans Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte nous a enfin dévoilé l’identité du méchant masqué. Beaucoup le présument Sith, mais je suis d’avis qu’il est bien plus que cela, et que cette révélation pourrait résoudre un problème majeur de la trilogie séquelle de Star Wars.

La vérité sur Qimir

Le cinquième épisode de The Acolyte a confirmé que Qimir, l’étrange complice de Mae, était le méchant depuis le début. Cependant, la série n’a pas confirmé que Qimir/l’Étranger était un Sith. Au contraire, ce dernier a déclaré que les Jedi pourraient le percevoir comme tel. Cette déclaration, bien que subtile, est un indice parmi tant d’autres qui suggèrent que l’Étranger n’est pas un Sith.

Un Chevalier de Ren plutôt qu’un Sith ?

Une théorie prédominante suggère que l’Étranger n’est pas vraiment un Sith, mais pourrait être le premier Chevalier de Ren. Plusieurs éléments rendent Qimir peu probable en tant que Sith. Par exemple, il n’a ni le nom classique “Darth”, ni les yeux jaunes des Sith. De plus, il semble enfreindre la Règle des Deux des Sith, n’ayant actuellement ni apprenti, ni maître.

La résolution d’une incohérence

L’un des plus grands reproches faits à The Acolyte est qu’il semble rétroactiver la trilogie préquelle. En effet, l’introduction d’un nouveau Seigneur Sith pourrait contredire ce qui a été dit sur les Sith dans Star Wars: Episode I – La Menace Fantôme. Si Qimir n’était pas un Sith, ce problème serait résolu.