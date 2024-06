“Star Wars: The Acolyte” pourrait avoir radicalement réécrit l’histoire des Sith avec une seule phrase

"The Acolyte" a révélé l'identité de son mystérieux Seigneur Sith.

Un mystère Sith résolu dans The Acolyte

L’épisode 5 de The Acolyte a finalement levé le voile sur l’identité de son mystérieux Seigneur Sith. Un suspense qui a atteint son paroxysme lors du massacre de Jedi orchestré par le maître de Mae, qui s’est avéré être Qimir. Cet épisode haletant a été marqué par des duels de sabres lasers épiques, une narration prenante et la mort tragique de nombreux Jedi.

Une révélation surprenante

La plus grande révélation est venue de Qimir lui-même, qui a affirmé que les Jedi le considéreraient comme un Sith. Avant même la sortie de The Acolyte, il avait été suggéré que le Sith masqué ne serait pas réellement un Sith, mais plutôt un utilisateur du côté obscur, à l’instar de Kylo Ren dans Star Wars: The Force Awakens. Cependant, la confirmation de Qimir soulève encore des questions sur ses allégeances et son objectif ultime.

Origine du terme “Sith”

Lorsque Qimir s’adresse au Maître Sol pour se décrire, il répond : “Vous pourriez m’appeler un Sith.“. Cette formulation suggère que le terme “Sith” ne proviendrait pas des utilisateurs du côté obscur, mais des Jedi. Qimir pourrait simplement chercher à définir ce qu’il est dans des termes que Sol et les autres Jedi peuvent comprendre.

“Sith”, un terme péjoratif utilisé par les Jedi ?

Bien que Star Wars évite généralement les noms péjoratifs, il a développé son propre langage d’insultes. Il est donc possible que le terme “Sith” ait commencé comme une insulte utilisée par les Jedi pour désigner les utilisateurs du côté obscur. Les Sith auraient pu, avec le temps, se réapproprier le mot et l’utiliser pour nommer leur ordre, peut-être même pour se moquer des Jedi.