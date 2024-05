Kathleen Kennedy de Lucasfilm aborde le sexisme parmi les fans de Star Wars et la controverse sur “The Acolyte”

Kathleen Kennedy, PDG de Lucasfilm, soutient "The Acolyte". Le fandom Star Wars montre des divisions et du sexisme.

Tl;dr Kathleen Kennedy, PDG de Lucasfilm, soutient The Acolyte.

Le fandom Star Wars montre des divisions et du sexisme.

La série The Acolyte, créée par une femme gay, a provoqué la controverse.

Les fans racistes et sexistes sont dénoncés par les créateurs de Star Wars.

Un soutien franc pour The Acolyte

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a fait preuve d’une franche solidarité envers la série The Acolyte, dénonçant le sexisme au sein du fandom de Star Wars. Ayant essuyé de nombreux affronts, cette figure emblématique a même été caricaturée en méchante dans un épisode spécial de South Park.

Une série qui dérange

The Acolyte, prochaine série télévisée Star Wars, a déjà suscité une controverse notable, en grande partie du fait que sa créatrice, Leslye Headland, est une femme homosexuelle et que la série mettra en scène des personnages lesbiens. Kennedy et Headland ont abordé cette question lors d’un entretien avec le New York Times, affirmant que “la narration doit être représentative de tous les individus“, une évidence pour Kennedy.

Le sexisme dans le fandom Star Wars

Elle souligne que les femmes qui s’impliquent dans l’univers de Star Wars sont particulièrement touchées par ce problème. “En raison de la prédominance masculine de la base de fans, elles peuvent parfois être attaquées de manière assez personnelle“, déclare-t-elle.

Exclure les fans toxiques

En tant que fan inconditionnelle de Star Wars, Headland comprend la frustration que peuvent ressentir les fans et l’a ressentie elle-même. Cependant, elle tient à préciser qu’elle ne considère pas comme fan quiconque se livre à des discours haineux, racistes ou sexistes.

Qui détient Star Wars ?

Depuis toujours, une question taraude le fandom de Star Wars : qui en est le propriétaire ? Pour George Lucas, la réponse était simple : lui-même. Mais depuis que Lucas a vendu Lucasfilm à Disney en 2012, une nouvelle bataille de propriété fait rage.

La diversité dans Star Wars

Une partie de la base de fans se plaint des décisions narratives “progressistes”, tentant de préserver leur propre version de Star Wars – celle qui met principalement en scène des hommes blancs. En dépit de cela, Star Wars n’a jamais été aussi limité.