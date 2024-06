Tout ce qu’on sait sur l’annulation du film Star Wars dédié à Boba Fett

Lucasfilm a annulé le film Star Wars centré sur le personnage Boba Fett pour se concentrer sur d'autres projets de la saga, réorientant ainsi la stratégie de développement des spin-offs.

Connu pour être l’un des plus redoutables chasseurs de primes de l’univers Star Wars, Boba Fett a toujours suscité l’engouement des fans malgré sa présence limitée dans la trilogie originale. Il semblait donc être le candidat idéal pour un film dédié. Cependant, ce projet tant attendu a connu un parcours chaotique, oscillant entre annonces enthousiastes, annulations décevantes et rebondissements inattendus.

Initialement, le film sur Boba Fett devait être réalisé par Josh Trank, célèbre pour ses films Chronicle et Fantastic Four. Cependant, après le départ de Trank en 2015, le film a été mis en suspens pendant plusieurs années. Malgré les multiples obstacles rencontrés, il a finalement survécu sous une forme différente : une série télévisée dévoilée sept ans après l’annonce initiale du film. Ainsi, le projet est passé d’un film d’anthologie prévu à un western spatial sombre, pour finalement devenir une série dérivée d’une autre série Star Wars.

Malgré la reprise du projet par le réalisateur James Mangold en 2018, le film a finalement été officiellement annulé la même année. L’échec commercial du film Solo, premier flop au box-office de l’histoire de Star Wars, a été un facteur décisif dans cette décision. Par ailleurs, le développement par Lucasfilm de la série à succès The Mandalorian a également contribué à l’abandon définitif du film sur Boba Fett.

On en pense quoi ?

Malgré les déceptions successives, les fans ont finalement eu droit à leur série sur Boba Fett, The Book of Boba Fett. Bien que celle-ci se soit éloignée du concept initial d’un film sombre sur le chasseur de primes, elle a offert une histoire de rédemption intéressante pour le personnage. Cependant, son accueil mitigé montre que le chemin pour donner vie à Boba Fett a été semé d’embûches. Cela souligne la nécessité d’une approche réfléchie et soigneusement planifiée lors de l’adaptation de personnages aussi emblématiques à l’écran.