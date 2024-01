Chez XGIMI, on va retrouver la gamme de projecteurs portables, laser et ceux dit “domestiques”. Les modèles Horizon sont prévus pour un usage en intérieur et la version Ultra en est le fleuron de la gamme. On retrouve tout dans un “petit” format, avec des innovations intéressantes comme la technologie Dual Light qui permet d’apporter plus de luminosité et l’association avec Harman Kardon pour la partie sonore signe de gage de qualité ici. On va également avoir du Dolby Vision pour la partie image et du DTS-Sound, pour le reste voici la fiche technique du XGIMI Horizon Ultra :

Définition : 3840 x 2160 pixels (technologie DLP)

Luminosité max : 2300 lumens

Durée de vie de la lampe : 25000 h

Son en fonctionnement : 30-35 dB

Haut-parleurs : 2 HP de 12 W chacun

OS : Android TV 11

Processeur : MediaTek MT55 Cortex-A9612

Mémoire : 2 Go de RAM et 32 Go de stockage

Connectivité : WiFi & Bluetooth 5.2

Taille : 26,5 x 22,4 x 17 cm

Poids : 5,2 kg

Prix : 1899 euros

Sur la partie arrière du vidéoprojecteur, on va retrouver toutes les connectiques : alimentation, prise réseau RJ45, 2 USB 2.0, 2 HDMI 2.0b, 1 sortie audio optique et un port jack 3.5 mm. La façace avant est aussi motorisée, pour une fois vous n’aurez pas peur qu’on vienne poser les doigts sur la lentille…



Sur la télécommande, on va retrouver les boutons classiques d’allumage, de gestion du son, de navigation et un micro pour Google Assistant. On a également un bouton pour activer la mise au point automatique ou manuelle.