Au niveau des performances, c’est assez impressionnant le gain qu’on peut avoir face à un SSD classique en SATA. Je n’ai aucun lag en transfert de fichiers tout en utilisant le PC (là où avant je pouvais avoir ce genre de ralentissements quand la bande passante utilisée était trop haute). J’ai transféré des données et on va dire que les points de blocages ont été mes autres disques et ma connexion Internet…

C’est donc un gros WOW que je lui attribue ! En lecture écriture, je dépassais les 3Go/s, une très bonne performance qui ici est remise avec les autres modèles :

On va aussi retrouver un logiciel dédié pour pouvoir faire quelques opérations sur le disque comme effectuer un test SMART ou bien activer le mode jeu. Cela désactive la fonction de mode faible consommation du disque SSD, qui permet d’utiliser tous les cylindres pendant les sessions de jeu intenses et ainsi réduire les temps d’accès. Le logiciel fait aussi office de centre de santé afin de voir d’un coup d’œil l’état du disque, la température et enfin mettre à jour le microcontrôleur.