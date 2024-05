SteelSeries ne va pas réinventé ce qui marche et pour cause ! Le design de son Arctis Nova 5 marche très bien et aujourd’hui, on se sépare des fils en proposant le sans-fil via Bluetooth et via un dongle 2,4 GHz.

Avant de commencer, il existe 3 versions de ce casque : Nova 5, Nova 5P (PlayStation) avec son liseré bleu sur le bandeau du casque, et le Nova 5X qui est le seul modèle compatible Xbox. Tous les 3 sont au même prix, donc si vous souhaitez une compatibilité universelle il est préférable de choisir le 5X, mais si vous n’avez pas d’Xbox, le 5 ou le 5P font le même boulot et au même prix.

La nouveauté ici, c’est ce qu’on retrouve déjà sur les casques dédiés aux PC : l’application Sonar, baptisée ici du nom du casque, est disponible sur iOS et Android. On va pouvoir changer les profils audios selon le jeu et surtout selon notre configuration : jeux ou écoute.

On va retrouver sur l’oreillette gauche : une mollette de réglage du son et le bouton Silence ainsi que le micro qui se replie dans l’oreillette. A droite, on aura le port de charge USB type-C, un bouton pour illuminer le casque et enfin le bouton qui permet de basculer entre WiFi et Bluetooth.



Dans la boîte, on va retrouver une série d’autocollants, un câble de recharge et une rallonge USB-USB type-C, ainsi que le fameux dongle 2,4 GHz. Le dongle est assez large (moins que la version 5X) et cela peut être problématique puisque sur PS5, il bloquera le second port USB…

Caractéristiques technique :