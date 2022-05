La Dark Core RBG Pro de CORSAIR a déjà 2 ans, mais elle reste une souris très actuelle et qui propose, comme pour le casque, une connectivité universelle grâce au Bluetooth, au filaire (USB Type-C) ou avec le dongle dédié. On retrouvera sur le dos de la souris un caoutchouc texturé qui va permettre une meilleure prise en main et qui est très agréable au quotidien. Le RGB est bien évidemment de mise, avec plusieurs possibilités sur le dessus, et les côtés. On a d’ailleurs 3 points pour signaler le profil DPI choisi (et qui est configurable dans iCue bien évidemment).

Sur le côté droit de la souris, il est possible de changer la coque pour une version avec ailette ou sans. Cela dépendra de votre prise en main. Sur l’autonomie générale de la souris, elle est annoncée à 50h en Bluetooth et 36h avec la connexion Slipstream Wireless (sans éclairage RGB). Un widget peut s’installer afin de suivre l’autonomie de la souris qu’on a rechargé au final que très peu. Elle se désactive rapidement pour économiser de la batterie. Je regrette que sa molette ne soit pas débrayable, mais autrement son capteur pouvant aller jusqu’à 18 000 DPI est plus que suffisant sachant que même les pro vont rarement au-delà de 800 DPI.













La souris Dark Core RGB Pro est à 109,99€.