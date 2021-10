La Recaro Exo FX propose des “fonctionnalités” qu’on retrouve peu voir pas du tout chez la concurrence. L’intégration du support lombaire grâce à la roue présente sur le côté siège est vraiment le seul point commun avec les autres marques. Autrement, on retrouve :

– Un mode balançoire

Sur la Recaro Exo FX, il n’est pas question de proposer une position couchée comme chez d’autres. Ici, on peut faire basculer l’assise et de la bloquer dans 4 positions (qu’on a parfois du mal à distinguer). C’est fluide, ça ne grince pas et on n’a pas peur de basculer en arrière. C’est via une manette sous le côté gauche qu’on va pouvoir débloquer la balance et choisir une position, tandis que le côté droit permettra de régler la hauteur d’assise et la force du ressort (via une mollette).

– Les accoudoirs 5D

Ce que j’ai apprécié sur la Exo FX (les accoudoirs 5D ne sont pas dispo sur la Exo), ce sont ses accoudoirs. On peut tout faire, les avancer, les reculer, les tourner à 360° (et pas simplement sur 3 positions) sans un appui sur un bouton ! Pour les décaler vraiment en arrière (comme ici à droite sur la photo), un bouton se cache et permet de les faire pivoter. Pareil pour les élever, un bouton situé en dessous permet de réaliser la manipulation. Cependant, les accoudoirs ne nécessitent pas une grosse force pour les manipuler et parfois, on va le faire involontairement…