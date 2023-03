En tant que mélomane et joueur, la qualité du son est l’un des facteurs les plus importants pour moi lorsque je choisis des écouteurs ou un casque audio. Les Razer Hammerhead Hyperspeed sont dotés de puissants haut-parleurs de 10 mm, ce qui promet un son immersif et cristallin.

Au cours de mes tests, j’ai essayé les écouteurs avec une variété de jeux, allant des jeux de tir rapides (Fortnite, Overwatch…) aux jeux d’aventure et d’action (Hogwart’s Legacy, God of War: Ragnarok…), et si le son était clair et net, il pouvait parfois manquer d’un peu de profondeur et de détails. Les basses n’étaient pas non plus aussi puissantes que je l’aurais souhaité, ce qui était particulièrement “visible” lors des séquences d’action. Ceci étant dit, la qualité sonore était toujours très agréable et immersive, et je me suis toujours senti plongé dans l’expérience de jeu.

La possibilité de régler le profil sonore est une fonction très utile qui permet aux utilisateurs d’adapter le son à leurs préférences. L’application mobile Razer Audio permet aux utilisateurs de personnaliser l’égaliseur et de régler la scène sonore, ce qui peut faire une différence notable dans la qualité sonore globale. J’ai trouvé qu’en ajustant les paramètres de l’égaliseur, j’étais en mesure d’obtenir un son plus équilibré et plus adapté à mes préférences.

Un exemple de personnalisation que j’ai pu tester : sans modification du son, les coups de feu dans Apex Legends étaient presque assourdissants, mais avec les ajustements, le son était alors bien plus équilibré et plaisant.

Dans l’ensemble, bien que la qualité sonore des Razer Hammerhead Hyperspeed ne soient pas exceptionnelles, elle est suffisamment bonne pour offrir une expérience de jeu très engageante. La possibilité de personnaliser le profil sonore est la petite touche en plus qui peut aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de ces écouteurs.