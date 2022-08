La Razer Enki Pro propose du standard sur ses fonctionnalités. Sous le siège, on va retrouver 2 manettes, qui vont dans celle de gauche déverrouiller la bascule (qu’on pourra rebloquer à la position voulue) tandis que la droite va permettre de régler la hauteur. On regrette qu’au niveau du réglage de la hauteur, on doive se pencher pour accéder à la manette. Rien d’insurmontable, mais à éviter lors de vos parties classées ! Tandis que pour l’angle de l’assise, c’est tout le contraire ! On passe d’une position verticale à penchée, en tournant juste un peu la molette, située à notre droite, pour débrayer le système. C’est rapide, même trop rapide parfois…

Pour les accoudoirs, on va retrouver le classique dans le haut de gamme, c’est à dire, le déplacement avant/arrière, haut/bas, gauche/droit et un peu en diagonale. On ne peut pas les faire disparaitre comme chez d’autres modèles, mais on les retire facilement en les dévissant sous le siège.





Finalement, ne manque à cette liste qu’une gestion du support des lombaires telle qu’on la trouve sur le Iskur, ou encore mieux sur les modèles de Secretlab . Il faudra ici se contenter d’un rebond du dossier qui vient appuyer légèrement sur le bas du dos.