La Razer Cobra Pro est petite et légère et s’utilise donc avec une prise en main finger tip à claw grip.

En finger tip, la prise est plus lâche qu’en palm grip puisqu’on va utiliser le bout des doigts et surtout que la paume ne va pas intervenir pour stabiliser la souris mais offre une liberté de mouvements plus grande avec une tension plus faible. En effet, en claw grip, on va avoir une plus grande réactivité, mais au prix d’une tension constante du poignet et des doigts et donc d’une fatigue qui arrive plus vite si on n’est pas habitué.

L’expérience en jeu a été satisfaisante, rapide et agile son poids de 77 g permet des mouvements vifs et la précision du capteur permet une visée millimétrée. Cela peut parfois jouer des tours, et on va jouer sur le DPI pour compenser. Les patins en PTFE procurent une glisse très agréable, du bout des doigts, la souris se déplace. On a l’impression que la souris devient une extension de la main plutôt qu’un poids qu’on déplace où on l’a décidé.