Malgré la jeunesse de la marque, Nothing nous régale avec deux nouveaux produits et les Ear sont des sérieux concurrents pour les marques déjà installées depuis longtemps. Summum du luxe et de son ambition, Nothing a intégré des transducteurs en céramique dans ses Ear sans changer le prix qui demeure à 149 euros.

Les écouteurs transparents sont disponibles en noir et en blanc, on retrouve le nom du produit gravé sur les tiges. Ressemblant aux AirPods Pro, ils sont légers et confortables dans les oreilles. Sur le boitier transparent des Ear, on va retrouver une bulle creusée afin d’avoir une meilleure préhension. Le boitier propose une recharge en filaire ou par induction. Les écouteurs Nothing Ear sont disponibles en blanc ou en noir.

Sur les Nothing Ear on aura une zone cliquable. En pinçant la tige, on pourra effectuer des actions (modifiable dans l’application par la suite). C’est à dire :

1 appui : lecture/pause de la musique, prise et fin d’appel (non personnalisable)

2 appuis : suivant et rejet d’appel

3 appuis : précédant

1 appui long : activation de l’ANC ou passage en mode transparence

1 appui puis un prolongé : aucune action par défaut

Dommage que le volume ne puisse s’augmenter ou diminuer avec un slide sur les écouteurs. Cependant, on peut régler les pincements pour rajouter ces commandes (ou activer l’assistant vocal). Autre option, le détecteur de port intégré qui stoppe la musique lorsqu’on retire les écouteurs des oreilles.

Qualité sonore

Les écouteurs Nothing Ear possèdent des haut-parleurs en céramique et c’est une première sur ce segment tarifaire. Hors marketing, la céramique dans l’audio permet de reproduire les hautes fréquences avec une meilleure précision. Ainsi les Ear rendent extrêmement bien la musique et ses différentes variations de fréquence ! On adore ! C’est un sans-faute du constructeur sans parler de la partie réduction de bruit active.

L’ANC des Nothing Ear n’a rien à envier aux produits généralement disponibles à plus de 200 euros. La marque fait un sans-faute dans l’intégration de cette technologie. On pourra régler le niveau de réduction via l’application ainsi que passer “en alerte” avec un mode transparence. Pour autant, on aimera rester dans sa bulle avec le niveau le plus élevé au détriment de l’autonomie.

Autonomie

Les Nothing Ear proposent une autonomie allant jusqu’à 9h30 sans ANC ou 5 h 30 avec. En 10 minutes, on obtient une heure de musique, et le boitier nécessitera 1h30 pour une charge complète (en filaire, mais il se recharge également par induction). A noter que le boitier confère jusqu’à 3 recharges des écouteurs.