Ice-Watch propose une nouvelle application pour gérer sa bague et elle s’avère simple, mais pratique ! Elle est plus graphique que l’ancienne et se divise en 4 onglets. On retrouve : le tableau de bord qui récapitule les stats de la journée, la partie suivi des activités, ensuite le suivi du sommeil et enfin les paramètres. On pourra donc définir des objectifs, et entrer dans les détails de chaque catégorie pour comprendre un peu plus les stats recueillies. Ici, pas de connexion avec un cloud, vos données restent sur votre appareil. On aimerait bien que cela puisse s’intégrer avec Google Fit par exemple (l’app Santé d’Apple le prend en compte).