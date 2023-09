Depuis ses débuts, Huawei a toujours voulu faire plus qu’une simple montre connectée. La forme, le bracelet, tout doit ressembler à une vraie montre plus qu’à un objet connecté. La marque aux pétales, va encore plus loin et tranche pour proposer une version encore plus design avec ce côté octogonal pour la version 46mm tandis que la version 41mm se veut plus fine et plus légère pour être portée par les poignets les plus fins.

Entre les 2 modèles on va retrouver quelques différences :

L’écran AMOLED fait 1,43″ contre 1,32″ (même résolution de 466×466 px)

La batterie de 524 mAh contre 323 mAh qui porte l’autonomie à 14 et 7 jours

La nouvelle technologie SunFlower GPS qui n’est disponible que sur la version 46 mm et qui se veut plus précise encore pour les courses

Parlons également de l’OS qui n’est pas Android Wear, mais HarmonyOS 4 et qui la rend compatible avec Android et iOS. Cependant, on ne peut pas mettre ses apps dessus, mais Huawei propose les notifications et les réponses rapides sur la plupart des apps. On regrette que le pilotage de la musique ne puisse se faire sans l’app de Huawei par exemple…

Nous avons reçu en prêt la version 46 mm avec le bracelet en acier inoxydable ainsi que le bracelet EasyFit 2 pour l’emmener au sport. L’aspect totalement intégré du bracelet acier sur la montre rend du plus belle effet et son écran très lumineux n’a jamais fait défaut sous un soleil de plomb. On va retrouver 2 boutons sur la montre, l’un dédié aux activités sportives avec une première sélection qu’on pourra modifier. L’autre bouton est la couronne avec le sigle “Huawei Watch GT” gravé dessus, il sert à se déplacer en la tournant et à valider en appuyant dessus. On a également une interface avec toutes les apps à la manière d’une Apple Watch. Les tailles des bracelets sont classiques et on pourra donc en changer facilement sans passer par ceux de Huawei.