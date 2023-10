Nouvelle itération des écouteurs de Huawei : les FreeBuds 3 Pro. Ils arrivent avec des améliorations sur la qualité audio, la réduction de bruit active et sur l’isolation de la voix lors des appels. Ils sont disponibles aujourd’hui pour 199 euros.

Peu de changements visibles, mais des améliorations sous le capot et sur le boitier de charge. On va retrouver la coque ovoïde, les embouts en silicone et la tige de petite taille avec surface tactile pour les contrôles de la musique. À l’intérieur, nous retrouvons également la même structure à double haut-parleur : un transducteur dynamique pour les graves et les voix et un transducteur planaire pour les aigus. Malgré la fin du partenariat avec Devialet, les écouteurs sont compatibles “Audio haute résolution sans fil”.

Caractéristiques techniques :

Type d’écouteurs : Intra-auriculaire

Hi-Res

Driver dynamique Φ11 mm à 4 aimants +diaphragme planaire

Capteurs à conduction osseuse, Algorithme multi-canal DNN, 3 Micros + VPU

Annulation de bruit active : ANC intelligent 3.0

Autonomie : Ecouteurs: Jusqu’à 6,5 heures (ANC Off) / Avec étui de chargement: 31 heures (ANC désactivé)

Étanchéité : IP54

Compatibilité: Android & iOS

Poids : 5.8g±0.3g

Prix : 199,99 €

Sur le design, Huawei a modifié son boitier de charge afin qu’il soit plus petit et permette une meilleure accessibilité pour prendre les écouteurs. Rien à redire dessus, à part le petit haut-parleur en dessous dont on ignore encore l’utilité…