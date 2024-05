Profitant d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, le HTC U23 Pro se destine à consommer du multimédia. Toutefois, pas HDR ni de taux de rafraichissement variable (on peut choisir 60, 90 ou 120 Hz uniquement), mais rappelons-nous que nous sommes sur un milieu de gamme.

Sur le processeur, on pourra se montrer plus critique avec l’intégration du Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 qui date de 2022 accompagné de 12 Go de mémoire vive. C’est très correct attention, mais on aurait espérer quelque chose de plus récent pour un téléphone de 2023. Cela permet de jouer à des jeux classiques et pour les plus gourmands type Genshin Impact, il faudra revoir la qualité graphique à la baisse. Cependant, en utilisation classique (mail, web, streaming), on a rien à redire et l’interface reste fluide au quotidien.

D’ailleurs, HTC a intégré quelques applications : Vive, Vive Avatar, Vive Manager, Vive Wallet et Viverse. Ces applications sont liés à la réalité virtuelle, autre cœur de marché du constructeur, et aux cryptomonnaies. Pour les utiliser, il faudra bien évidemment posséder déjà le matériel…