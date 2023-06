Une fois assemblé, batterie chargée, l’aspirateur s’allume en utilisant la gâchette au niveau de l’index. Celle-ci n’a pas besoin d’être constamment appuyé pour pouvoir aspirer. Sur l’écran de l’aspirateur, on va retrouver 2 informations :

Un ventilateur avec plus ou moins de pales pour nous indiquer la puissance d’aspiration

Une barre pour nous indiquer le niveau de batterie restant

L’écran monochrome me rappelle celui des premiers bracelets connectés. C’est très compréhensible, mais j’aurai aimé avoir un indicateur plus précis pour le niveau de batterie. Le changement de mode s’effectue via un bouton tactile juste devant l’écran “Speed Control” qui tombe bien sous le pouce.

Sur la brosse principale, on va retrouver une bande LED qui permet de voir plus facilement les poussières restantes dans les coins difficiles d’accès. J’ai beaucoup apprécié la brosse car elle est très flexible et cela permet de la manier facilement. Avec les différents accessoires, on pourra aussi s’adapter selon les besoins, par exemple avec le tuyau flexible pour passer entre les coussins du canapé. Les poils du chat et les poussières n’ont posé aucunes difficultés à l’aspirateur Eureka AK10

Une fois le ménage terminé, un bouton permet d’ouvrir la trappe et faire tomber la poussière. On pourra également accéder au filtre HEPA et à l’intérieur du réservoir en retirant le manche.