Le Netgear Orbi est la manière la plus simple de bénéficier d’un Wifi haut-débit partout dans votre maison. Celui-ci est composé de deux éléments, la Base Orbi et le Satellite Orbi, qui permettent de couvrir une surface d’environ 250 m² avec un puissant signal WiFi. Le système Orbi propose du WiFi Mesh, c’est à dire qu’à la différence d’un répéteur qui divise vos débits et crée différents réseaux, Orbi crée un unique réseau avec un seul mot de passe. En vous déplaçant dans la maison, vous restez donc sur le même réseau WiFi et aucune coupure à signaler. Maintenant, pour parler du test en lui-même, voici la configuration utilisée :

maison de 70m2 avec étage et un jardin de 230m2

routeur actuel: ASUS AC66U-RT

Orbi RBR20 au RdC raccordé à la box Fibre SFR-Numéricable

Orbi RBS20 (le satellite) installé à l’étage

La différence entre la version RBR50 et celle-ci se résumé au retrait du port USB et a seulement 2 ports Gigabit Ethernet à l’arrière (pour la box et un appareil). Le satellite RBS20 n’a lui aussi que deux ports Gigabit Ethernet. Le RBK20 conserve le tri-bande et avec AC2200, ce qui permet un débit théorique maximal de 2 200 Mbit/s, 866 Mbit/s en 5 GHz, 400 Mbit/s en 2,4 GHz 802.11n et encore 866 Mbit/s en 5 GHz, dédiés à la communication entre les modules. On retrouve la solution pour 219€, là où la version RBR50 est à 319 euros…