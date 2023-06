Sur le Dreame R20, on retrouve un écran couleur qui nous indiquera l’autonomie restante ainsi que le mode d’aspiration via un code couleur (rouge, orange, vert, blanc/bleu). On a également 2 boutons :

Le bouton cadenas qui permet de garder l’aspirateur allumé quand on retire son doigt de la gâchette

Le second bouton qui permet de changer les modes d’aspirations