Sur le nettoyage, le Dreame D10 Plus fait mieux que mon ancien Roborock mais ce n’est toujours pas parfait ! Les recoins et les obstacles vont empêcher la brosse de tout ramasser, mais au fur et à mesure, il arrive à s’en sortir. Il passe ainsi toute la semaine.

Les routines programmées font qu’il ne va déranger personne et même avec un niveau sonore de 60 dB(A) cela reste classique et supportable. La vidange propose un niveau de bruit similaire et dure seulement 10 secondes.

J’ai eu un peu de mal avec sa serpillière qui n’est clairement pas la plus pratique à mettre avec 3 endroits à glisser puis 2 scratchs. Elle se lave à 60 °C en machine et il faudra bien penser à vider le réservoir d’eau.

Le sac de poussières peut contenir 2,5 L ce qui correspond à environ 45 jours de nettoyage. Il se place et se retire facilement sans éjecter de la poussière dans tous les sens.

Que cela soit sur tapis ou parquet, le Dreame D10 Plus nous à apporter satisfaction sur le nettoyage. D’ailleurs, vu qu’on pouvait choisir le nombre de passages, on a testé aussi les limites de l’appareil et dès qu’il lui reste 15% de batterie, il revient à sa base pour faire le plein avant de repartir. On est entre 1h30 et 3h30 de nettoyage non stop selon le mode choisi.