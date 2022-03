En soit, le bureau est agréable à utiliser grâce à son clavier qui est très simple à comprendre ! J’apprécie l’écran qui indique la taille et permet d’avoir quelques détails sur la mémorisation et le rappel de position debout. On évite les déchiffrements de couleurs de LEDs ou les raccourcis à apprendre… Le bureau possède aussi un système anticollisions qui permet de s’arrêter de monter avant de provoquer des dommages, on peut le désactiver si besoin.

De sa position la plus basse à 60 cm à la plus haute (125 cm), le bureau reste stable. Les moteurs sont silencieux (on est sous les 50 dBs) même si en soit, la montée ou la descente ne prend pas beaucoup de temps. Dans un open-space, on dérangera plus avec la machine à café que via ce bureau.

Enfin, la structure est capable de soutenir 100 kg, de quoi largement intégrer les plus gros PC et écrans du marché sans soucis.