La ScreenBar Halo de BenQ est plus grande, et profite même aux écrans incurvés ! La lumière à l’arrière va permettre, à l’instar d’un ambilight de chez Philips, de réduire la fatigue oculaire lors des sessions nocturnes, à condition d’avoir un mur juste derrière votre écran.

Si on compare avec tous les modèles de la gamme ScreenBar, la Halo est bien évidemment plus grande (5 cm de plus) et propose une plus grande surface d’éclairage mais moins puissante que les autres modèles (800 Lux contre 950). Ce n’est pas gênant, voir même on préfère la surface agrandie 63 x 40 cm contre 60 x 30 cm. Le design n’a pas spécialement évolué (à part pour intégrer la lumière à l’arrière), mais elle est très bien intégrée avec un aspect minimaliste qu’on adore.

Support des webcams

Grande nouveauté, on va pouvoir enfin placer une webcam ! BenQ le fait de manière intelligente sans rompre le design de son produit. Par contre, 20 euros pour une plaque magnétique à coller et un support… Je pense que cette plaque aurait dû être intégrée au design. Rien n’empêche d’imprimer un support similaire et de le fixer autrement si vous souhaitez économiser quelques deniers. Autrement, la ScreenBar Halo rempli bien son office, on valide !