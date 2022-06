Tamagotchi : une édition limitée pour les 25 ans

Un retour aux sources avec les mêmes sons et pixels pour le Tamagotchi de Bandai mais avec un nouveau style.

La marque Tamagotchi célèbre son quart de siècle avec l’édition limitée Iridescent. Must have transgénérationnel, elle est disponible pour moins de 20 euros dans les enseignes spécialisées de jouets et autres plateformes e-commerce. La recette concoctée par la japonaise Aki Maita ne change pas malgré les années. Il faut prendre soin de l’animal virtuel en le nourrissant et en surveillant son indicateur santé ainsi qu’en veillant à son hygiène de vie (âge, poids, discipline, faim et bonheur). S’il vient à tomber malade, il faut impérativement lui donner des médicaments. Pour le rendre heureux, il faut l’amuser. Sa forme finale dépend essentiellement de la manière dont on s’occupe de lui.

“Tamagotchi fait partie des jouets iconiques, ceux que tout le monde connaît tant leur succès à marqué une ou plusieurs générations. Et, si au fil des ans, Tamagotchi a évolué pour se diversifier, se transformer, se connecter, ou s’adapter à l’air du temps, il n’en reste pas moins l’animal virtuel dont on prend soin, et avec lequel on joue et on se divertit. Aujourd’hui, nous célébrons son 25ème anniversaire et nous parlons toujours DU Tamagotchi même si en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux car il y a un Tamagotchi pour tous, de celui à l’écran en couleur et qui prend des photos pour les plus jeunes, en passant par la version R2-D2 pour les fans de Star Wars, sans oublier l’Original pour les nostalgiques“, déclare Barbara Rouyaux, directrice marketing et commerciale de Bandai France.

Les dates clés du Tamagotchi