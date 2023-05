Take-Two suggère une sortie de GTA 6 pour 2024. Voilà qui devrait causer bien des remous dans l'industrie du jeu vidéo.

Qui sait, vous pourriez peut-être arpenter les rues de GTA 6 dans le courant de l’année prochaine. La société mère de Rockstar, Take-Two, a partagé son prévisionnel pour le futur en même temps que son rapport financier annuel. Et apparemment, le studio se préparerait à lancer des projets qui, selon lui, permettront d’emmener “l’entreprise vers de nouveaux niveaux de succès”. La société s’attend à ce que ces titres qui arriveront pendant l’année fiscale 2025 lui permettent d’atteindre les 8 milliards de dollars de net bookings. Si elle n’a pas précisé les noms des titres en question, la licence Grand Theft Auto a toujours été l’une des plus lucratives de Take-Two.

Take-Two suggère une sortie de GTA 6 pour 2024

Comme IGN le précise, le net bookings de l’année fiscale précédente était de 5,3 milliards de dollars, en grande partie grâce à l’acquisition de Zynga. Avant cela, elle gagnait environ 3 milliards de dollars par an. Un gain supplémentaire de 3 milliards de dollars de net bookings serait énorme, et à moins que Take-Two fasse une autre grosse acquisition, GTA est la franchise qui permettrait d’y arriver. IGN a demandé au PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, si nous verrions GTA 6 dès l’année prochaine, mais l’homme a refusé de confirmer ou de nier.

Dans le communiqué de presse, on peut notamment lire : “Pour le futur, l’année fiscale 2025 est très attendue pour notre entreprise. Ces dernières années, nous avons préparé notre société pour sortir un grand nombre de projets qui, selon nous, permettront d’emmener notre entreprise vers de nouveaux sommets. Dans l’année fiscale 2025, nous nous attendons à entrer dans cette nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires qui, selon nous, définirons de nouveaux standards dans notre industrie et nous permettront d’atteindre les 8 milliards de net bookings, avec plus de 1 milliard de dollars de flux de trésorerie d’exploitation non restreint ajusté. Nous nous attendons à poursuivre ce momentum en affichant des résultats d’exploitation plus élevés encore pour l’année fiscale 2026 et au-delà.”



Voilà qui devrait causer bien des remous dans l’industrie du jeu vidéo

L’année fiscale 2025 de Take-Two commence en avril 2024 et s’achève le 31 mars 2025. Même si Rockstar ne commercialise pas GTA 6 en 2024, le jeu pourrait toujours arriver durant les trois premiers mois de 2025. Ceci étant dit, nous n’avons pas à attendre aussi longtemps pour tout savoir de ce jeu.

Dans la mesure où 90 vidéos de gameplay ont fuité en fin d’année dernière, nous savons probablement déjà tout ce qu’il y a à savoir. Et Rockstar a confirmé que ces vidéos sont tout à fait avérées. On pouvait notamment y voir les deux héros jouables, dont une femme prénommée Lucia, commettre de nombreux crimes dans une version purement fictive de Miami.