Take-Two Interactive met la main sur GameClub, un abonnement dédié aux jeux mobiles rétro

GameClub est racheté par Take-Two Interactive pour un montant non communiqué.

Fondé en 2019 à la suite d’une levée de fonds estimée à 2,5 millions de dollars, GameClub visait à apporter aux jeux premium une plateforme moderne pour permettre aux grands classiques de vivre pour toujours. Le service d’abonnement a été lancé sur iOS en octobre 2019 pour concurrencer Apple Arcade, pour finalement s’étendre aux appareils Android en 2020 afin de concourir face au Google Play Pass.

Take-Two confirmed GameClub's acquisition to https://t.co/Mz1KhrAeuF but had no additional information to sharehttps://t.co/DQW2fpUPMW — GamesIndustry (@GIBiz) March 28, 2023

Avec l’aide financière par Take-Two Interactive, GameClub va pouvoir encore mieux se concentrer sur la maintenance précise et la remise en vente de jeux classiques, permettant aux utilisateurs de revivre et de “posséder” des expériences de jeu classiques qui, grâce au rythme rapide de l’innovation et du développement mobile, peuvent ne plus être prises en charge par leur développeur et éditeur d’origine.

Take-Two Interactive fait un pas de géant dans le domaine du mobile

Considéré comme l’un des plus grands noms du jeu, avec de nombreux studios AAA et des superproductions mondiales telles que la série Grand Theft Auto sous son aile, Take-Two Interactive est également au coeur du jeu mobile avec Zynga, qui développe divers titres dans des genres différents, tels que Merge Magic, Harry Potter : Puzzles and Spells, et la série FarmVille. Les services d’abonnement à des jeux, tels que ceux proposés par GameClub, sont devenus de plus en plus courants ces dernières années sur toutes les plateformes, notamment sur PlayStation, Apple et Xbox. D’autres firmes, comme Netflix, ont commencé à proposer des jeux dans le cadre de leurs services d’abonnement, ce qui leur a permis de s’implanter dans le secteur.

Pour le futur, on ne sait pas encore ce que Take-Two Interactive a l’intention de faire avec GameClub, mais une option évidente serait d’utiliser le service comme l’endroit idéal pour héberger les titres de Zynga, ce qui leur permettrait de vivre éternellement avec les fans payants. GameClub a également déclaré qu’il avait l’intention d’étendre son service à des jeux non mobiles, ce qui pourrait l’amener à proposer d’autres titres du portefeuille Take-Two Interactive dans le cadre de son service d’abonnement à l’avenir.