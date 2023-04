T2, une énième alternative à Twitter par d’anciens employés de la plateforme

T2 est une énième plateforme alternative à Twitter. Elle pourrait faire de l'œil aux anciens certifiés de Twitter.

Avec Elon Musk qui retire aujourd’hui la certification à des milliers d’utilisateurs de Twitter qui avaient obtenu cette coche bleue sous l’ancienne direction, une nouvelle plateforme alternative espère pouvoir attirer ces derniers. T2, actuellement sur invitation uniquement, est un service né de deux anciens employés de Twitter. Cette plateforme promet de donner leur certification Twitter aux utilisateurs qui passeraient sur leur service.

T2 est une énième plateforme alternative à Twitter

T2 s’ajoute à une liste d’alternatives déjà bien fournie, et en pleine évolution depuis le rachat par Elon Musk. Cette plateforme est plus petite que d’autres bien plus établies, comme Mastodon, mais elle ambitionne de recréer l'”espace public”, comme on qualifiait souvent Twitter avant l’arrivée d’Elon Musk. Son fondateur, Gabor Cselle, a été très clair : il veut créer “une copie directe de Twitter avec certaines simplifications”, plutôt qu’une expérience totalement nouvelle.

Il n’est donc pas surprenant que le site qui répond actuellement au nom de T2 – mais cela pourrait changer dans le futur – lance une fonctionnalité “Obtenir la coche” qui reposera sur l’ancien programme de certification de Twitter. Grâce à cette dernière, les utilisateurs pourront remplir un simple formulaire pour passer le processus de certification de T2. Cette fonctionnalité sera aussi accessible pour celles et ceux qui sont dans la liste d’attente de T2.

Et elle pourrait faire de l’œil aux anciens certifiés de Twitter

Et comme l’ancienne certification de Twitter disparaît aujourd’hui, T2 prévoit d’offrir la certification via d’autres moyens. La certification par formulaire de T2 ne fonctionnera pas pour celles et ceux qui ont payé pour la nouvelle coche bleue de Twitter.

Outre ces nouvelles fonctionnalités de certification, T2 annonce quelques autres informations d’importance. L’entreprise a engagé un ancien cadre de Discord comme nouveau CTO et travaille sur un profond redesign qui devrait sembler familier aux utilisateurs de Twitter.

Comme avec tous les nouveaux concurrents de Twitter, T2 a encore beaucoup de chemin à parcourir si elle souhaite atteindre la taille de la plateforme qu’elle tente de copier. Mais, comme le PDG et fondateur de Mastodon, Eugen Rochko, l’a précisé, les utilisateurs les plus influents de Twitter – comme ceux qui ont l’ancienne certification – représentent une valeur incroyable pour n’importe quelque plateforme qui démarre. Si T2 parvient à attirer davantage d’utilisateurs, cela pourrait lui ouvrir la voie vers son objectif premier ! À suivre !