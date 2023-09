T2 Social, concurrent de X, se rebaptise Pebble et embrasse l'IA générative. Un changement de nom accompagné de l'introduction de l'IA générative.

Exactement comme X, anciennement Twitter, le concurrent T2 Social a désormais un nouveau nom, et c’est un nom qui risque de vous rappeler des choses. Désormais, le service est baptisé Pebble. Et non, ce n’est pas la résurrection de l’entreprise qui fabriquait la célèbre montre connectée avec écran e-ink !

Pebble expliquait dans un email envoyé à ses utilisateurs que T2, qui est désormais géré par d’anciens employés de X/Twitter, n’était qu’un nom temporaire. Après avoir soigneusement étudié plus de 60 options, ils ont finalement choisi Pebble. L’équipe a notamment opté pour ce nom parce qu'”une petite pierre peut générer des vagues dans tout un étang. Partager vos histoires et vos pensées peut créer, de la même manière, des vagues dans votre communauté.”

Voilà un choix des plus intéressants. Pebble (la smartwatch) avait démarré sur Kickstarter, avant de devenir une entreprise en bonne et due forme quelques années plus tard. Fitbit s’était offert la propriété intellectuelle de la société et Google avait racheté plus tard Fitbit. Il ne devrait pas en être ainsi pour Pebble (la plateforme sociale).

La dernière entité en date répondant au nom de Pebble n’a pas (encore) décollé comme Bluesky, qui a récemment franchi la barre du million d’utilisateurs, Post (440 000 utilisateurs enregistrés en juin dernier) ou Threads (plus de 100 millions d’utilisateurs en moins d’une semaine). Pebble compte actuellement environ 15 000 utilisateurs enregistrés. Mais il convient de préciser que le service a limité les inscriptions, optant pour un système d’invitation, mais cela change aussi aujourd’hui dans la mesure où tous les utilisateurs disposant d’un compte X peuvent désormais s’inscrire.

Par ailleurs, Pebble déploie un nouvel onglet baptisé Ideas. Dans ce dernier, les utilisateurs pourront voir une liste de suggestions générées par l’intelligence artificielle pour votre prochain post ou votre prochaine réponse. Le PDG de Pebble, Gabor Cselle, suggérait que cela devrait aider à mettre en place un environnement plus bienveillant, plus sûr et plus plaisant pour tout le monde, même si certains ont aussi déclaré que cela pourrait conduire à une expérience trop lissée et, à terme, ennuyeuse. Comme Wired, qui a rapporté le premier la fonctionnalité, l’a expliqué, “la prose parfois pleine d’énergie et parfois bien terne de la fonctionnalité Ideas pourrait facilement rendre les fils artificiels et insipides.”