Syberia : une série animée destinée aux jeune adultes est en préparation

La société de production parisienne What The Prod a acquis les droits d’adaptation de la licence Syberia en série animée et s'associe avec l'éditeur Microids.

La série animée Syberia de What The Prod se focalisera sur l’histoire de Kate Walker, une jeune avocate new-yorkaise qui va embarquer pour un voyage hors du commun de l’Europe occidentale jusqu’aux confins de la Russie orientale. Dans cette uchronie à la découverte de contrées mythiques, elle sera amenée à faire la connaissance d’Oscar ainsi que les Youkols, une tribu de Sibérie.

L’univers iconique de Syberia créé par Benoit Sokal s’agrandit ! Microids et What The Prod sont ravis d'annoncer aux fans de la célèbre saga de jeux vidéo Syberia que l'univers captivant créé par Benoît Sokal sera enfin adapté en série animée. 🦢 https://t.co/Ta6DdXqjGS pic.twitter.com/H7Gf6rWjf3 — Syberia 🦢 (@Syberia) June 6, 2023

Elliot Grassiano, fondateur et directeur des opérations de Microids, a déclaré :

C’est un véritable plaisir de voir Syberia prendre vie sous la forme d’une série animée. Nous sommes ravis de nous associer à What The Prod pour offrir aux fans une expérience visuelle exceptionnelle qui capture l’essence même de cette licence emblématique. Cette série sera une nouvelle occasion pour les joueurs et les nouveaux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir l’univers fascinant de Syberia.

Syberia arrive “prochainement” sur le petit écran

Microids et What The Prod ont l’ambition d’atteindre le même niveau de qualité que Arcane : A League of Legends Story de Fortiche Production avec la série animée Syberia.

Ashargin Poiré, président et fondateur de What The Prod, a ajouté :

20 ans après la parution du premier opus de Syberia, notre ambition est de créer une série animée adaptée de l’univers du jeu, destinée aux fans autant qu’aux non-initiés, en y apportant une écriture nouvelle et enrichie digne des grandes séries de fiction dystopiques ou uchroniques. La direction artistique, le style et la qualité de l’animation offriront au spectateur une expérience située aux frontières de la réalité et du fantastique.