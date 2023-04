Sur Xbox, Redfall n'aura pas droit au mode 60 fps à son lancement. Il faudra attendre une mise à jour ultérieure pour en profiter.

Ne vous attendez pas à un frame rate fulgurant sur votre Xbox lorsque vous jouerez à Redfall le jour de sa sortie, le 2 mai prochain. En effet, Arkane Studios a révélé que le shooter d’élimination de vampires sera limité à 30 images par seconde en mode “Qualité” sur les Xbox Series X et S au lancement. Il faudra attendre une mise à jour, laquelle arrivera à une date encore annoncée, pour utiliser un mode “Performance” à 60 fps.

Les développeurs n’ont malheureusement pas expliqué pourquoi le mode 60 fps doit attendre. Peut-être Arkane et Bethesda expliciteront les raisons ultérieurement. D’ici là, il faut se contenter de prendre l’information. Le mode 30 fps, quant à lui, affiche de la 4K sur Xbox Series X et du 1 440p sur Xbox Series S. Le frame rate des joueurs PC sera dicté par les composants de leur machine.

Typiquement, les modes 60 fps dans les jeux vidéo nécessitent de faire des compromis en termes de détails visuels. Vous devez par exemple faire tourner le jeu dans une résolution légèrement inférieure, accepter des effets visuels d’une qualité un peu moindre ou faire afficher moins de personnages à l’écran. Ce n’est pas nécessairement non plus une simple question de modifier quelques paramètres – les développeurs doivent aussi s’assurer qu’ils ne perturbent pas toute l’expérience du jeu dans son ensemble -.

Quelles qu’en soient les raisons, ce n’est pas franchement une bonne nouvelle pour les joueurs Xbox. Redfall est un jeu nerveux qui pourrait grandement bénéficier de la réactivité supplémentaire apportée par un mode 60 fps. Son absence, temporaire on le répète, ne détournera pas nécessairement les joueurs de l’expérience principale du jeu, mais pourrait être décevante si vous êtes de celles et ceux qui sacrifient joyeusement les graphismes au nom d’une expérience toujours plus fluide.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW

— Redfall (@playRedfall) April 12, 2023