Superman : qui est Mister Terrific ?

Découvrez qui est le mystérieux Mister Terrific dans le nouveau film de Superman.

Tl;dr Superman dévoile Mister Terrific, personnage moins connu du DCU.

Micheal Holt, alias Mister Terrific, est un super-héros de génie et combattant redoutable.

Mister Terrific a fondé l’équipe des Terrifics et travaille désormais avec la Justice League.

Un nouvel héros dans l’univers DC

Le monde du cinéma de super-héros est en effervescence : la bande-annonce du film Superman (2025) vient d’être dévoilée et a suscité un engouement sans précédent. Parmi les raisons de cette excitation, le premier aperçu de nombreux personnages du DCU, et plus particulièrement de Mister Terrific, incarné par Edi Gathegi.

Si Mister Terrific est un personnage moins connu que d’autres héros du DCU, il n’en est pas moins fascinant. Apparu pour la première fois dans The Spectre #54 en 1997, ce personnage a depuis joué un rôle de premier plan dans l’univers des comics DC, gagnant une réputation équivalente, voire supérieure, à celle de Batman auprès de certains fans.

Le parcours de Mister Terrific

De son vrai nom Micheal Holt, Mister Terrific est un prodige depuis son plus jeune âge. Médaille d’or olympique en décathlon et détenteur de plusieurs doctorats, il est considéré comme l’un des êtres humains les plus intelligents de la planète. Après la mort tragique de sa femme Paula dans un accident de voiture, il décide de prendre la relève d’un héros de l’âge d’or, Mister Terrific, dont la devise « Fair Play » résonne en lui.

En tant que Mister Terrific, Micheal Holt a rejoint la Justice Society of America, version moderne de l’équipe de super-héros de l’âge d’or. Sa grande intelligence et son expertise technologique font de lui le héros technologique par excellence. Il est aussi en condition physique quasi parfaite, ce qui fait de lui un combattant redoutable au corps à corps. Il a même été élu président de la Justice Society, poste qu’il a occupé pendant de nombreuses années.

L’avenir de Mister Terrific

Mister Terrific a également fondé sa propre équipe, les Terrifics, composée de lui-même, Metamorpho, Plastic Man et Phantom Girl. Bien que de courte durée, cette équipe reste très appréciée des fans de DC. Dans la bande-annonce de Superman (2025), on aperçoit Guy Gardner et Hawkgirl portant des costumes semblables à ceux des Terrifics.

De nos jours, Mister Terrific travaille principalement avec la Justice League. Sa société Terrifitech est un fournisseur de technologie majeur pour la communauté des super-héros. Il a même employé Wally West, le Flash actuel, pendant plusieurs années. Avec le retour de la Justice League dans le nouveau comic Justice League Unlimited, Mister Terrific a rejoint l’équipe en tant que spécialiste technologique.

En résumé, Mister Terrific est tout ce que Batman est : un super génie, un tacticien hors pair, un combattant redoutable au corps à corps. Mais sans le cynisme qui caractérise Batman, ce qui fait de lui une addition bienvenue à l’univers DC.

Les fans du DC Arrowverse ont pu découvrir une version de Mister Terrific, incarnée par l’acteur Echo Kellum. Si cette interprétation a été appréciée, Mister Terrific dans le film Superman sera la première version du personnage fidèle à celle des comics. Le film Superman (2025) sortira le 11 juillet 2025, marquant une nouvelle étape dans l’histoire de l’univers DC.