Ces séries télévisées de l’univers étendu DC ont failli voir le jour avant Creature Commandos

Avant la conception des Creature Commandos, plusieurs autres séries télévisées de l'univers étendu DC étaient sur le point de voir le jour mais n'ont finalement jamais été réalisées.

Tl;dr Le DC Universe est lancé avec la série animée Creature Commandos.

Les projets Justice League Dark, Constantine et Madame X ont été abandonnés.

La création du DC Universe met fin à l’Univers étendu DC (DC Extended Universe).

Un nouvel univers pour DC

Le nouvel univers de DC, le DC Universe, fait son entrée en fanfare avec la diffusion de la série animée Creature Commandos sur la plateforme Max. Cette initiative, qui marque le début d’une nouvelle ère pour les adaptations des DC Comics par James Gunn, illustre l’ambition de créer un univers cinématographique qui transcende les différents supports médias. Une pratique courante dans la culture populaire moderne, où des franchises comme l’univers cinématographique Marvel et Star Wars oscillent entre le petit et le grand écran.

Des ambitions avortées

L’Univers étendu de DC (DC Extended Universe) a brièvement exploré ce type d’exploits multimédias avec la série Peacemaker d’HBO Max, dérivée de The Suicide Squad. Cependant, le programme Creature Commandos et son groupe de héros DC décalés rappellent les plans plus ambitieux initialement conçus pour les séries télévisées de l’Univers étendu DC. Des projets majeurs comme Justice League Dark étaient dans les tuyaux pour le service de streaming HBO Max. Malheureusement, ces projets ont été abandonnés suite à la vente des actifs de WarnerMedia à Discovery début 2022, créant ainsi WarnerDiscovery.

La fin d’une époque, le début d’une autre

En 2023, les DC Studios annonçaient la création du DC Universe, mettant ainsi fin à l’Univers étendu DC. Même sans cette transition, il est probable que les plans ambitieux de l’Univers étendu DC pour la télévision n’auraient jamais été pleinement réalisés, étant donné les échecs successifs de 2023. Aujourd’hui, le DC Universe démarre avec une série télévisée réunissant une équipe de super-héros DC aux thématiques horrifiques pour combattre de grands ennemis.