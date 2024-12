Superman & Lois et Batwoman : un crossover presque réalisé, mais contrarié par le Covid

La série Superman & Lois a failli réaliser une rencontre épique avec Batwoman, mais la pandémie de Covid-19 a malheureusement bouleversé ces plans prometteurs.

Tl;dr Superman & Lois a failli crossover avec l’Arrowverse.

Les restrictions dues à la Covid ont rendu le tournage impossible.

Des clins d’œil à l’Arrowverse ont tout de même été intégrés.

Le crossover manqué de Superman & Lois

La série Superman & Lois a clôturé sa saison lundi soir sur The CW, laissant ses fans à la fois nostalgiques et curieux. Bien que la série ait des liens forts avec l’Arrowverse – après tout, c’est dans Supergirl et The Flash que les acteurs Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch ont fait leur première apparition dans leurs rôles respectifs – elle n’existe pas exactement dans cet univers partagé. Pourtant, Superman & Lois a failli croiser l’Arrowverse.

Pandémie oblige

L’actrice Elizabeth Tulloch a révélé lors d’un panel au San Francisco Fan Expo que la série aurait dû crossover avec Batwoman. Malheureusement, l’idée est restée dans le domaine du « et si » à cause des restrictions de tournage imposées par la pandémie de Covid-19. « Nous avons commencé à tourner en octobre 2020, les restrictions Covid étaient vraiment, vraiment strictes », a expliqué Tulloch.

Des clins d’œil à l’Arrowverse

Mais le crossover avec Batwoman n’était pas le seul envisagé pour Superman & Lois. Tulloch a également révélé qu’une référence à Supergirl avait été retirée du pilote de la série. Une photo de Melissa Benoist (Supergirl) avec Hoechlin et Tulloch devait figurer sur le bureau de Lois, mais elle a été retirée.

Malgré ces occasions manquées, Superman & Lois a trouvé d’autres moyens de faire référence à l’Arrowverse. La série a accueilli plusieurs invités de l’Arrowverse, même s’ils n’incarnaient pas forcément leurs personnages de l’Arrowverse. David Ramsey a par exemple repris son rôle de John Diggle et Jenna Dewan celui de Lucy Lane. La série a été diffusée les lundis à 20h sur The CW et le dernier épisode a été diffusé le lundi 2 décembre.