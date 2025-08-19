Superman dépasse le premier film du MCU au box-office mondial

Le dernier film consacré à Superman a réalisé une performance remarquable en dépassant, au box-office mondial, les recettes du tout premier long-métrage de l’univers cinématographique Marvel, illustrant ainsi l’attrait toujours puissant du super-héros kryptonien auprès du public international.

Tl;dr Superman dépasse Iron Man au box-office mondial.

dépasse au box-office mondial. Début prometteur pour le nouvel univers partagé du DCU.

Succès public et critique malgré des défis à venir.

Un nouveau souffle pour la DCU

Depuis sa sortie, le nouveau Superman réalisé par James Gunn multiplie les succès, faisant mentir les sceptiques quant à l’avenir du cinéma de super-héros côté DC. Après une série de revers pour l’ancien DCEU, ce premier film du renouveau s’imposait comme un test décisif. Le pari semble aujourd’hui largement réussi : avec près de 600 millions de dollars récoltés dans le monde, pour un budget estimé à 225 millions, l’Homme d’Acier survole littéralement ses prédécesseurs.

Box-office : Superman fait mieux qu’Iron Man

Il n’a pas seulement éclipsé les neuf derniers films du DCEU ; il s’est aussi offert le luxe de surpasser des icônes du rival historique. Ainsi, avec 594 millions engrangés (dont 340,9 millions aux États-Unis), Superman devance désormais le premier opus d’Iron Man, qui avait culminé à 585 millions en 2008. Un passage de témoin symbolique tant ces deux œuvres partagent un enjeu fondateur : prouver qu’un univers partagé pouvait encore captiver le public après plusieurs déconvenues.

L’héritage Iron Man relativisé par l’inflation

Toutefois, les chiffres bruts ne suffisent pas toujours à rendre compte de la réalité. Si l’on ajuste les recettes d’Iron Man à l’inflation américaine, le film porté par Robert Downey Jr. atteindrait aujourd’hui environ 873 millions – bien loin devant la performance actuelle de Superman. Bien sûr, ces comparaisons restent approximatives : elles ne prennent pas en compte la variation des prix des billets selon les pays ou encore l’évolution des habitudes du public au fil des années. Malgré tout, il demeure indéniable que la barre placée par Marvel à l’époque était particulièrement haute.

Avenir prometteur, mais tests cruciaux à venir

Porté par une critique solide (83% sur Rotten Tomatoes), et un accueil public équivalent à celui d’Iron Man (91% d’avis favorables), ce lancement redonne des couleurs au projet de shared universe cher à la DCU. La question qui se pose reste cependant ouverte : cet engouement initial va-t-il se confirmer avec les prochaines sorties – notamment celles de Supergirl, attendue en juin 2026, et de Clayface, programmée pour septembre ? Pour l’heure, impossible de trancher. Mais une chose est certaine : après des années d’incertitude, le ciel semble enfin s’éclaircir au-dessus de DC.