Superhuman : la mue de Grammarly en une plateforme IA-native

De simple correcteur à écosystème IA, Superhuman réinvente la façon dont nous travaillons au quotidien.

Tl;dr Grammarly devient Superhuman pour se transformer en plateforme centralisée d’IA dédiée à la productivité, dépassant la simple correction de textes.

La suite regroupe Grammarly, Coda et Superhuman Mail, avec Superhuman Go, un assistant capable de se connecter à plus d’une centaine d’applications et d’anticiper les besoins de l’utilisateur.

La plateforme met l’accent sur la sécurité et la personnalisation, avec des agents IA variés et un SDK pour développeurs, tout en offrant les nouvelles fonctionnalités gratuitement jusqu’en février 2026.

Une nouvelle ère pour l’assistant d’écriture intelligent

Depuis seize ans, Grammarly s’est imposé comme un partenaire fiable pour la correction de textes. Aujourd’hui, l’entreprise franchit un cap décisif : sous le nom de Superhuman, elle vise à devenir bien plus qu’un simple correcteur. Avec cette transformation, révélée par le PDG Shishir Mehrotra, la société ambitionne de « dépasser la simple assistance rédactionnelle pour amplifier les capacités humaines grâce à l’IA ». Fini le temps où il fallait jongler entre multiples outils ; désormais, tout converge vers une plateforme centralisée pensée pour la productivité.

L’écosystème Superhuman : bien plus que de la grammaire

Ce changement de cap ne se limite pas à un simple rebranding. En regroupant Grammarly, Coda, et Superhuman Mail, la société crée une véritable « plateforme IA-native pour la productivité ». Désormais, gérer ses emails, organiser ses réunions ou collaborer sur des documents peut se faire au sein d’un même environnement intelligent. Ce positionnement marque aussi une volonté assumée de rivaliser frontalement avec les géants du secteur tels que Microsoft Copilot ou Google Gemini, qui cherchent tous à intégrer toujours plus profondément l’IA dans nos usages professionnels quotidiens.

L’agent qui anticipe : Superhuman Go en première ligne

Au cœur de cette offre renouvelée figure Superhuman Go, un assistant IA inédit capable de se connecter à plus d’une centaine d’applications populaires — citons par exemple Google Workspace, Outlook, ou encore Jira. Sa promesse ? Faciliter chaque étape du travail numérique :

Synthétiser les informations issues des échanges précédents lors d’une réunion.

Trouver automatiquement un créneau commun pour transformer une conversation en rendez-vous.

Suggérer des réponses contextualisées en puisant dans votre CRM ou vos tickets récents.

Contrairement à nombre d’assistants qui demandent à l’utilisateur de s’adapter, Superhuman Go analyse vos habitudes et s’insère discrètement dans votre routine professionnelle.

Sécurité, ouverture… et défis futurs

La plateforme Superhuman revendique trois types d’agents distincts : des agents connecteurs (intégration contextuelle), des agents dédiés à l’écriture (Grammarly writing agents) et des partenaires tiers comme Quizlet, ou encore Speechify. Notons aussi l’arrivée du kit Superhuman Agents SDK, actuellement en beta fermée, qui permettra aux développeurs externes de concevoir leurs propres agents personnalisés.

Par ailleurs, la société insiste sur sa politique stricte en matière de confidentialité : ni vente ni monétisation des données utilisateurs. Tous les abonnés actuels bénéficient gratuitement des nouveautés jusqu’en février 2026. Reste à voir si cette mue majeure suffira à placer Superhuman en tête sur le marché très disputé de la productivité boostée par l’IA – mais une chose est sûre : la barre est désormais placée très haut.