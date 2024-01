Suite à l’explosion d’un panneau de cabine en vol, la FAA immobilise environ 171 Boeing 737 Max 9

Suite à une décompression explosive en plein vol, un avion d'Alaska Airlines a été contraint à un atterrissage d'urgence vendredi soir, un énorme trou ayant été créé dans sa carlingue.

L’Administration Fédérale de l’Aviation (FAA) a récemment émis un ordre exigeant une mise à terre temporaire et une inspection de sécurité concernant certains avions du type Boeing 737 Max 9. Cette décision fait suite à un incident impliquant un appareil d’Alaska Airlines durant lequel une partie de la cabine s’est détachée en vol.

Un incident sans précédent durant un vol

L’incident, “explosif” selon l’Association des Hôtesses de l’Air d’Alaska, s’est produit à bord d’un avion qui n’était en service que depuis novembre. Fort heureusement, le vol, qui comptait près de 180 passagers, a réussi à atterrir en toute sécurité sur l’aéroport d’origine, à savoir l’aéroport international de Portland, en Oregon. Aucune blessure grave n’a été signalée, bien que des déclarations mentionnent qu’une hôtesse de l’air ait subi de légères blessures.

Des inspections obligatoires dictées par la FAA

“La FAA exige des inspections immédiates de certains appareils Boeing 737 Max 9 avant qu’ils ne puissent reprendre du service”, a déclaré l’administrateur de la FAA, Mike Whitaker. Selon le PDG d’Alaska Airlines, Ben Minicucci, la compagnie compte mettre à terre sa flotte de 65 Boeing 737-9 pendant quelques jours, le temps de mener les vérifications de sécurité nécessaires. L’ordre de la FAA s’étend à environ 171 avions dans le monde entier, qui sont soit exploités par des compagnies aériennes américaines, soit situés en territoire américain.

Anciens déboires de la flotte Boeing 737 Max

Rappelons que les avions 737 Max de Boeing ont déjà été mis à terre pendant près de deux ans suite à deux tragiques accidents en 2018 et 2019. Le premier avait coûté la vie à 189 passagers en Indonésie et le second à 157 personnes en Éthiopie. En 2021, Boeing a accepté de payer 2,5 milliards de dollars dans un accord avec le Département de la Justice pour éviter des poursuites pénales relatives à ces catastrophes.