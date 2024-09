Strava dévoile Quick Edit : 5 nouvelles modifications désormais disponibles pour tous les utilisateurs

Il est désormais simple de modifier vos journaux d'activités Strava en deux clics seulement. Facile et rapide, cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps. Que pourriez-vous faire avec ce temps supplémentaire ?

Tl;dr Strava lance une nouvelle fonctionnalité « Quick Edit » pour personnaliser facilement les activités.

Cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs, pas seulement aux abonnés payants.

« Quick Edit » permet de modifier les paramètres de confidentialité, les titres d’activités et de masquer certains détails.

La fonctionnalité est disponible dès l’ouverture de l’application et la synchronisation de l’activité.

Strava innove pour une meilleure expérience utilisateur

Strava, l’application bien connue des amateurs de sport, nous surprend encore avec sa dernière mise à jour. Désormais, il est possible de personnaliser vos activités sportives avec une facilité déconcertante grâce à la nouvelle fonctionnalité « Quick Edit ».

Accessibilité et flexibilité

Le plus beau ? Cette innovation est accessible à tous, abonnés payants ou non. Chacun peut désormais ajuster ses paramètres de confidentialité, personnaliser les titres de ses activités et même masquer des détails spécifiques de son entraînement en quelques clics seulement. Que vous cherchiez à obtenir plus de « kudos » ou simplement à avoir plus de contrôle sur ce que vous partagez, la fonctionnalité « Quick Edit » se révèle utile à un moment ou un autre.

Le principe est simple : dès que vous ouvrez l’application et que votre activité est synchronisée avec Strava, l’écran « Quick Edit » apparaît. Vous pouvez alors apporter des modifications instantanées à vos détails d’entraînement. Si vous ne faites aucun ajustement, vos paramètres par défaut s’appliqueront automatiquement.

Des options de personnalisation

Voici cinq façons de personnaliser vos activités avec « Quick Edit » :

Paramètres d’audience : choisissez qui peut voir les détails de votre entraînement.

choisissez qui peut voir les détails de votre entraînement. Masquer les détails : cachez des données spécifiques comme l’heure de début, le rythme, les calories brûlées, etc.

cachez des données spécifiques comme l’heure de début, le rythme, les calories brûlées, etc. Titre de l’activité : ajoutez une touche personnelle à vos entraînements avec des titres personnalisés.

ajoutez une touche personnelle à vos entraînements avec des titres personnalisés. Visibilité de la carte : masquez votre itinéraire ou n’en montrez que certaines parties pour plus de confidentialité.

masquez votre itinéraire ou n’en montrez que certaines parties pour plus de confidentialité. Photos et vidéos : partagez vos photos d’entraînement dès que votre activité est synchronisée avec Strava.

Pour ceux qui cherchent encore plus de personnalisation, l’option « Advanced Edit » est à portée de clic sur le même écran « Quick Edit ». Vous pouvez y consigner l’équipement que vous portiez, ajouter des notes privées, ajuster les types de sport, spécifier les types d’entraînement et adapter le style de la carte à votre goût.