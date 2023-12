Comment envoyer des messages sur Strava sans sacrifier sa vie privée

Depuis tout récemment, Strava propose une fonctionnalité de messagerie instantanée. Encore relativement basique, il convient cependant de gérer le niveau de confidentialité associé.

C’est le genre de fonctionnalité que l’on croirait absolument basique dans une app comme Strava, a fortiori depuis toutes ces années d’existence. Pourtant, Strava n’a ajouté la possibilité d’envoyer des messages privés à d’autres utilisateurs que tout récemment, vous devriez voir l’option dans votre app iOS ou Android. Strava indique vouloir proposer “une solution efficace pour les athlètes lorsqu’il s’agit de coordonner leurs aventures, entrer en contact pour trouver de l’inspiration ou des astuces, partager leurs voyages et plus encore” avec ces fonctions de messagerie.

La messagerie sur Strava permet de discuter avec un unique destinataire ou dans un groupe, et il est évidemment possible de partager des activités et des trajets. Il est aussi actuellement possible de réagir aux messages, mais d’autres fonctionnalités, comme l’envoi de photos, arriveront plus tard.

Il y a plusieurs options pour discuter avec vos amis Strava directement dans l’app. Le plus simple est probablement d’ouvrir le profil de la personne à qui vous souhaitez parler et de tapoter sur le bouton Message sur leur page pour démarrer une conversation. Le chat apparaît aussi désormais dans les options de partage des activités, événements et trajets.

Il y a aussi une nouvelle icône en forme de bulle de conversation en haut des onglets Home et Groupes, et vous pouvez tapoter dessus pour accéder à la liste de vos conversations. Vous pouvez ouvrir une discussion existante de là ou en démarrer une nouvelle via le bouton Composer (en haut à droite). Sélectionnez plusieurs destinataires et Strava lancera une conversation de groupe.

Le chat en lui-même est très simple : saisissez votre message et tapotez sur le bouton d’envoi orange. La seule fonction supplémentaire intéressante est la possibilité d’enregistrer les traces GPS avec les gens avec qui vous discutez, et cela se fait via l’icône à gauche de la fenêtre de saisie de texte.

Vous pouvez aussi faire apparaître davantage d’options en restant appuyé sur un message envoyé ou reçu. C’est ici que les réactions apparaissent et si c’est un message à vous, vous pourrez aussi le modifier ou le supprimer d’ici. Via ce même menu flottant, vous pouvez aussi répondre aux messages individuels pour rendre une conversation plus facile à comprendre ou copier des messages (pratiques si ceux intègrent une adresse ou un numéro de téléphone).

Tapotez sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur droit d’une conversation pour rendre une conversation muette en cas de besoin. Si vous êtes dans une conversation de groupe, vous trouverez aussi l’option pour renommer le groupe et gérer les participants. Il est aussi possible de donner aux autres participants la possibilité d’inviter davantage de gens.

Sur la liste des conversations, il y a une dernière option intéressante : balayer une conversation vers la gauche permet de faire apparaître une icône de poubelle pour effacer de manière permanente une conversation. C’est donc une messagerie basique, pour le moment, mais l’avantage principal reste que cette dernière est intégrée directement dans Strava.

Paramètres de confidentialité des messages

À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’envoyer des messages à n’importe qui sur Strava. Même si vous activez la messagerie, seules les personnes que vous suivez pourront ainsi échanger avec vous, vous ne serez donc pas spammé(e). À moins que l’un de vos amis ne se soit fait pirater son compte.

Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la messagerie du tout si vous n’avez pas renseigné votre date de naissance sur votre compte. De plus, le partage des activités dans les conversations respectent le paramétrage existant de confidentialité : personne ne pourra publier soudainement l’une de vos activités privées sur son une conversation de groupe, par exemple.

Pour définir votre niveau de confidentialité dans la messagerie, direction la liste des conversations via l’icône en forme de bulle en haut de l’onglet Home ou Groupes. Tapotez sur l’icône roue crantée dans le coin supérieur droit et vous pourrez en apprendre davantage sur le fonctionnement de la messagerie Strava, ainsi que définir son fonctionnement sur votre compte.

Vos choix sont les suivantes : Abonnés (quiconque vous suit peut vous envoyer un message), Mutuels (les gens ne peuvent vous écrire que si vous vous suivez mutuellement) et Personne (personne ne peut vous envoyer de message, mais vous pouvez démarrer une conversation). Par défaut, il semble que l’option Mutuels soit sélectionnée.

Changer le niveau de confidentialité ne semble pas affecter les conversations déjà démarrées. Autrement dit, si vous décidez de changer pour l’option Personne, vos conversations existantes ne disparaîtront pas.

À noter, cette messagerie n’est pas encore arrivée sur le site web Strava et on ne sait pas quand ce sera le cas, ni si cela le sera un jour. Il n’est pas non plus possible de changer le niveau de confidentialité de la messagerie depuis le site. Tout se fait donc depuis l’application, mais il est possible de voir et gérer les gens que vous suivez sur Strava via le navigateur.