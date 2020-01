Stopskate ajoute des freins télécommandés à vos rollers

Faire du roller est un bon moyen de faire de l'exercice et de se déplacer plus rapidement qu'à pied. Pratique en ville, notamment. Encore faut-il savoir s'arrêter rapidement en cas de besoin. L'opération peut être délicate. Stopskate pense avoir la solution.

On trouve de tout au CES. Parmi les smartphones, TV, tablettes, ordinateurs portables et autres accessoires de domotique, on peut tomber sur un produit qui sort résolument de l’ordinaire. C’est le cas aujourd’hui, au CES 2020, avec Stopskate. Comme son nom peut le laisser présager, l’entreprise dévoile à la grand messe de l’électronique un système de freinage télécommandé qui vient se fixer directement sur une paire de rollers.

Stopskate ajoute un freinage radiocommandé à vos rollers

Si les rollers sont tous (ou presque) vendus avec un frein à l’arrière, le freinage en lui-même, dès lors que l’on a un peu de vitesse, n’est pas une mince affaire. Il est très difficile de s’arrêter immédiatement, ce qui peut être problématique en cas de danger notamment. Une fois le petit module de Stopskate en place sur le côté de vos roues et activé, vous serez en mesure de ralentir voire de vous arrêter complètement en appuyant simplement sur un bouton.

De quoi vous arrêter le plus simplement du monde

Si vous avez déjà fait du roller (en ligne ou non), vous savez que le freinage n’est pas instantané. En cas d’urgence, freiner d’un seul coup vous envoie souvent au sol, ou dans un mur ou un obstacle quelconque. Si l’on en croit la vidéo de démonstration, avec Stopskate sur vos rollers, vous pourrez vous arrêter très simplement et très rapidement. Et cela règle aussi le problème du freinage sans utiliser le frein arrière qui consiste à placer un pied à 90° pour ralentir progressivement. Si Stopskate semble fait pour vous, sachez que les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes sur le site dédié. Comptez tout de même 249€ pour pouvoir freiner en appuyant sur un bouton. Les premières livraisons sont attendues pour la fin du mois de Février 2020. Davantage d’informations sur le site.