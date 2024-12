Stephen King décline une apparition hommage dans un épisode des Simpsons

Stephen King a décliné l'invitation à faire une apparition dans un épisode des Simpsons qui lui rendait hommage.

Les Simpson rendent hommage à Stephen King

Les Simpson, cette série emblématique de la télévision américaine, a décidé de rendre hommage à l’univers de Stephen King. Pour leur segment d’Halloween « Treehouse of Horror », ils ont choisi de parodier « It », l’effrayante histoire de clown de King récemment adaptée en deux films. Ils ont même transformé l’épisode en une histoire longue durée, leur permettant ainsi de rendre justice à l’intrigue complexe du livre.

Le groupe d’amis de sept personnes dans le livre original a été condensé en un quintette composé de Homer, Marge, Moe, Lenny et Comic Book Guy. De même, le triangle amoureux du livre entre Bill, Beverly et Ben a été réinterprété, Homer et Comic Book Guy se disputant cette fois-ci l’affection de Marge.

Un succès auprès des fans de Stephen King

L’épisode, intitulé « Not It », a connu un grand succès, attirant un grand nombre de téléspectateurs qui s’étaient détournés des saisons post-âge d’or de la série. Il a également été apprécié des fans de Stephen King, surtout que la série « Treehouse of Horror » a toujours été étonnamment avare de parodies de films basés sur les œuvres de King.

Étonnamment, Stephen King lui-même a décliné l’opportunité de faire un caméo vocal dans cette dernière parodie de son travail. Le showrunner Matt Selman a déclaré dans une interview en 2022 : « [Il] a refusé de participer à celle-ci. Je ne pense pas qu’il ait compris que ces auteurs ont tout le pouvoir. Il est la marque. Il doit le savoir ; c’est Stephen King. Tellement iconique. »

Une précédente apparition dans les Simpson

Peut-être que l’une des raisons de l’indifférence de King envers « Not It » est qu’il était déjà apparu dans « Les Simpson » auparavant. Dans l’épisode de 2000, « Insane Clown Poppy », King prête sa voix à son propre personnage lors d’un salon du livre. Il explique à Marge qu’il a décidé de faire une pause dans le genre horreur et travaille sur une biographie de Benjamin Franklin.

Tragiquement, « Insane Clown Poppy » n’a pas été très apprécié. Il a été critiqué pour son manque d’humour et d’énergie, et également pour sa paresse à utiliser des caméos de célébrités. Peut-être que Stephen King n’a pas souhaité participer à « Not It » parce qu’il n’était pas satisfait des résultats de sa première collaboration avec l’émission. Il est difficile de le savoir avec certitude.

Cependant, avec tant de livres et de films de Stephen King à disposition pour les segments « Treehouse of Horror », il est improbable que « Not It » soit la dernière fois que l’émission l’invite à revenir.