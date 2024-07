Starlight de The Boys : son histoire dans les comics n’est pas la même que dans la série

L'histoire de Starlight dans les comics The Boys est plus sombre et crue, mettant en avant son exploitation et sa désillusion envers les super-héros. Dans la série télévisée, bien que ses luttes soient toujours présentes, elles sont traitées avec plus de nuance et de développement personnel.

Tl;dr Starlight, membre de The Seven, a une histoire différente dans les comics et la série télévisée.

Elle résiste à des événements débauchés, sauve sa vie grâce à Queen Maeve, et débute comme super-héroïne chrétienne.

Starlight a une relation compliquée avec Drummer Boy et fait face à de nombreux défis avec The Seven.

Elle finit par s’installer en Écosse avec Hughie, bien que contrainte à la retraite et interdite d’utiliser ses pouvoirs.

L’histoire remarquable de Starlight

Dans le monde des super-héros, Starlight, ou Annie January, est l’un des rares membres moralement justes de The Seven. Toutefois, son histoire varie considérablement entre les comics et la série télévisée The Boys.

Une super-héroïne pas comme les autres

Starlight a débuté sa carrière de super-héroïne au sein des Young Americans, un groupe de super-héros chrétiens conservateurs sponsorisé par Vought International. Parallèlement à son optimisme, elle a dû faire face à des épreuves difficiles, dont une agression sexuelle et la pression exercée sur elle pour qu’elle adopte des choix de costumes sexualisés.

Les défis au sein de The Seven

Starlight a été confrontée à de nombreux défis au sein de The Seven. Elle a été agressée par A-Train, dont elle a su se protéger. Elle a également découvert que son ex-petit ami, Drummer Boy, la trompait avec un autre membre du groupe. Enfin, lors de l’événement notoirement débauché Herogasm, Starlight a choisi de ne pas participer et a passé du temps à discuter avec Queen Maeve.

Un avenir incertain

À la fin de la série The Boys, Starlight s’installe en Écosse avec Hughie Campbell. Cependant, malgré ce semblant de bonheur, Starlight est contrainte à la retraite et interdite d’utiliser ses pouvoirs, ce qui jette une ombre sur son avenir.