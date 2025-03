Stargate Atlantis : l’épisode final n’aurait pas dû être la fin

Après cinq saisons et un final laissant entrevoir de nouvelles intrigues, Stargate Atlantis aurait pu continuer sur grand écran, mais le destin en a décidé autrement.

Une conclusion prometteuse mais inachevée

Après cinq saisons, Stargate Atlantis s’est terminé sur un épisode marquant, Enemy at the Gate, laissant la porte ouverte à de nouvelles intrigues. Alors que l’équipage de l’Atlantis sauvait la Terre et se retrouvait à San Francisco, l’avenir de la franchise restait incertain. L’idée d’un film intitulé Stargate: Extinction était en cours, conçu comme une suite directe à l’épisode final ou un tremplin pour une sixième saison. Malheureusement, l’abandon de ce projet a laissé un goût amer aux fans. L’univers Stargate, riche en possibilités narratives, avait encore de nombreuses histoires à raconter. Une suite aurait pu approfondir les conséquences du retour sur Terre et explorer les changements au sein de l’équipe. La fin ouverte laissait entrevoir un potentiel immense qui n’a jamais pu être exploité.

Un scénario ambitieux mis de côté

Joseph Mallozzi, producteur et scénariste, avait imaginé une histoire où Atlantis devait retourner dans la galaxie de Pégase. En chemin, l’équipage aurait subi une panne moteur et découvert une mystérieuse source d’énergie dans une galaxie inconnue. Cette intrigue aurait permis d’explorer le voyage temporel et les réalités alternatives, des thèmes qui auraient influencé Stargate Universe. Les personnages auraient rencontré leurs propres descendants, ajoutant une dimension inédite à la saga. Le film devait également donner un rôle clé à Todd le Wraith, un antagoniste apprécié des fans. Une confrontation entre différentes versions de ce personnage aurait ajouté une complexité bienvenue à son arc narratif. Cette idée aurait renforcé les liens entre les différentes séries Stargate en proposant une transition naturelle entre Atlantis et Universe.

Un projet victime de son époque

Malgré l’enthousiasme des créateurs, les contraintes budgétaires et le déclin du format direct-to-DVD ont conduit à l’abandon du projet. À cette époque, la popularité de la franchise Stargate commençait à s’essouffler, même si la communauté de fans restait fidèle. Andy Mikita, réalisateur pressenti du film, n’a jamais pu concrétiser cette vision. Quelques pages du script ont été dévoilées par Joseph Mallozzi, offrant un aperçu de ce qui aurait pu être un tournant majeur pour l’univers Stargate. Le projet a souffert du changement de stratégie des studios, qui privilégiaient de plus en plus les grandes productions cinématographiques. La montée en puissance des séries de science-fiction concurrentes a également réduit les chances de voir un tel film aboutir. Pourtant, l’engouement pour la saga n’a jamais totalement disparu, comme en témoignent les nombreux appels des fans pour une suite.

Amazon peut-il relancer Stargate Atlantis ?

Avec le rachat de MGM par Amazon en 2022, l’espoir d’une résurrection de l’univers Stargate renaît. Un projet reprenant des éléments de Stargate: Extinction pourrait voir le jour, explorant enfin ces arcs narratifs abandonnés. La richesse de la franchise offre un terrain fertile pour une nouvelle série ou un film, qui pourrait reconnecter les fans à cet univers culte. Seul l’avenir dira si Stargate Atlantis obtiendra enfin la suite qu’elle mérite. Les créateurs originaux ont exprimé leur envie de reprendre certaines idées laissées en suspens, offrant une lueur d’espoir aux inconditionnels de la saga. De plus, le succès des séries de science-fiction modernes prouve qu’il existe encore un public avide de récits intergalactiques captivants. Une relance bien pensée pourrait non seulement satisfaire les anciens fans, mais aussi attirer une nouvelle génération de spectateurs.