Pourquoi Robert Patrick n’a joué que dans deux épisodes de Stargate Atlantis ?

L'acteur américain Robert Patrick a quitté la série Stargate Atlantis pour privilégier sa vie de famille à Los Angeles, loin du tournage à Vancouver.

Son personnage, le colonel Marshall Sumner, subit un destin tragique dans le pilote, marqué par une mort dramatique aux mains des Wraiths.

Malgré ce rôle bref, Robert Patrick a poursuivi une carrière prolifique à la télévision et au cinéma, privilégiant des projets adaptés à ses priorités familiales.

Un acteur emblématique au-delà de Terminator 2

Robert Patrick reste indissociable de son rôle mémorable du T-1000 dans Terminator 2: Judgment Day. Bien que son rôle dans ce film soit son plus célèbre, Robert Patrick a bâti une carrière solide, entre grands films et séries télévisées. Ces dernières années, il a brillé dans des productions comme Peacemaker, Perry Mason et Reacher. Son passage dans l’univers de Stargate n’est qu’une des multiples facettes de sa carrière, même si ce rôle a marqué les débuts de Stargate Atlantis en 2004.

Le destin tragique du colonel Marshall Sumner

Dans le pilote en deux parties de Stargate Atlantis, Marshall Sumner, incarné par Robert Patrick, commande l’expédition vers la cité perdue. Malheureusement, il est capturé par les redoutables Wraiths, des créatures vampiriques. Le colonel Marshall Sumner subit un vieillissement accéléré, victime de leur pouvoir. Finalement, pour mettre fin à ses souffrances, il demande à être euthanasié par le major John Sheppard. Ce départ tragique dès le début de la série a surpris les spectateurs, mettant fin à un rôle qui aurait pu se prolonger.

Une décision personnelle et familiale

Lorsqu’on lui a proposé le rôle, Robert Patrick savait qu’il s’agissait d’un engagement limité à l’épisode pilote. En entrevue, il a expliqué avoir refusé de continuer la série en raison de sa localisation. Robert Patrick, basé à Los Angeles, voulait rester proche de ses jeunes enfants et participer activement à leur quotidien. Le tournage de Stargate Atlantis se déroulait à Vancouver, ce qui aurait impliqué une longue absence, une contrainte qu’il n’était pas prêt à accepter.

Un passage bref mais mémorable

Malgré la brièveté de son rôle, Robert Patrick a laissé une forte impression dans Stargate Atlantis. Bien que son personnage n’ait pas survécu, il a contribué à poser les bases d’une série qui a duré cinq saisons et a conquis une communauté de fans fidèles. Robert Patrick, de son côté, a poursuivi sa carrière sans relâche, préférant des projets proches de chez lui ou répondant à ses priorités familiales. Son travail constant, marqué par sa discipline et son talent, démontre qu’il est bien plus qu’une étoile filante dans l’univers de Stargate.