Le film Stargate annulé qui aurait réuni toutes les séries

Le rêve d'une conclusion grandiose pour la saga Stargate a été brisé lorsqu'un projet de film réunissant tous les héros a été annulé avant même de commencer.

Tl;dr Après l’annulation de Stargate Universe en 2010, Brad Wright a proposé un film pour unir les personnages des trois séries et clore l’histoire.

Malgré ses efforts pour convaincre MGM, le projet a été abandonné en raison de contraintes financières et d’un soutien insuffisant.

Ce film avorté aurait offert une conclusion tant attendue, mais reste un rêve inachevé pour les fans de Stargate.

La naissance de Stargate et l’extension de l’univers

L’histoire de Stargate débute en 1994 avec un film réalisé par Roland Emmerich, qui, bien que modérément succès au box-office, laissait entrevoir un potentiel énorme pour une franchise. À la suite de ce succès modeste, les créateurs Brad Wright et Jonathan Glassner ont lancé la série Stargate SG-1 en 1997. Ce spin-off TV, centré sur une équipe utilisant le portail Stargate pour explorer l’univers, a marqué les esprits et lancé une saga qui durerait près de 10 saisons. La série a donné naissance à d’autres spin-offs, dont Stargate Atlantis et Stargate Universe. Cependant, malgré le succès de ces séries, le destin de la franchise allait rapidement se compliquer, menant à des annulations et des fins ouvertes qui laissèrent les fans sur leur faim.

La fin abrupte de Stargate Universe et le projet de film

En 2010, Stargate Universe fut interrompue en pleine ascension, laissant un cliffhanger en suspens et des intrigues non résolues. L’échec de la série à être renouvelée pour une troisième saison a provoqué une déception profonde parmi les fans. Cependant, Brad Wright, co-créateur de SG-1 et Atlantis, ne s’est pas laissé abattre et a proposé un dernier recours pour clore l’histoire. Son idée était de réaliser un film qui réunirait les personnages des trois séries et donnerait une conclusion digne de ce nom à Universe, mais aussi aux arcs narratifs de SG-1 et Atlantis.

Les obstacles à la réalisation du film Stargate

La proposition de Brad Wright n’a jamais vu le jour. Malgré son enthousiasme et ses efforts pour concrétiser cette idée, les conditions financières et l’absence d’un véritable soutien de la part des studios ont été des freins insurmontables. Brad Wright, dans une interview de 2023, raconte comment il avait pressé MGM pour obtenir un feu vert rapide et utiliser les décors existants avant leur démantèlement. Son idée était de réunir une partie des acteurs des séries pour un film d’environ 90 minutes, mais la décision de SyFy et MGM d’abandonner le projet après seulement quelques semaines de préparation a mis fin à ce rêve. La chute de l’industrie du DVD à l’époque a également contribué à cette annulation.

Un potentiel gâché et un espoir perdu pour les fans

Le film que Brad Wright envisageait aurait permis de répondre aux questions laissées sans réponse par l’annulation de Stargate Universe et d’apporter une conclusion épique à l’ensemble de l’univers Stargate. Mais avec l’échec du projet, les fans n’ont pas eu la chance de voir leurs héros réunis à l’écran dans un ultime sursaut de la franchise. Bien que des tentatives de continuer l’histoire via des comics aient été faites, elles n’ont jamais eu le même impact que ce que le film aurait pu offrir. Le projet avorté de Brad Wright restera sans doute comme l’un des plus grands regrets de l’histoire de Stargate, un rêve inachevé qui, aujourd’hui, appartient définitivement au passé.